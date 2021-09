Anggota Parlemen BJP: AS Mempersiapkan Dokumen untuk Memberi Sanksi kepada India Atas Pembelian S-400

IslamTimes - Amerika Serikat telah menerapkan undang-undang Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap negara-negara seperti China dan Turki karena membeli senjata canggih buatan Rusia. Kepala Pentagon telah mendesak New Delhi untuk menghindari pembelian persenjataan S-400 dari Rusia jika ingin lolos dari sanksi Amerika.

AS pasti akan memberlakukan sanksi CAATSA terhadap India karena batch pertama sistem pertahanan rudal udara S-400 diharapkan akan dikirimkan pada bulan November, klaim mantan menteri kabinet dan anggota parlemen senior Subramanian Swamy.“Saya diberitahu oleh seseorang yang mengetahui tentang pendirian Amerika bahwa dokumen sanksi India telah disiapkan dan disimpan di Departemen Luar Negeri. Itu akan diumumkan segera setelah S-400 tiba. Mereka tidak menyayangkan Turki; mereka tidak akan mengampuni kita. , saya diberitahu," kata Swamy saat mengikuti diskusi "Hubungan Indo-AS: Perkembangan Terkini" pada hari Minggu (26/9).AS percaya bahwa ketika India melanjutkan keterlibatan bilateralnya dengan China meskipun Tentara Pembebasan Rakyat melanggar batas tanah di Ladakh, New Delhi seharusnya tidak memiliki masalah dengan Washington meskipun ada sanksi, anggota parlemen BJP menggarisbawahi.AS dan India tetap bungkam tentang kesepakatan senilai $5,43 miliar selama kunjungan tiga hari Perdana Menteri Narendra Modi ke AS. Modi mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris.Menteri Luar Negeri India Harsh Vardhan Shringla mengatakan bahwa kedua pemimpin membahas hubungan pertahanan, khususnya pilihan kedua belah pihak melihat proyek-proyek baru yang praktis yang dapat memberikan momentum baru untuk hubungan pertahanan."Kami sedang bekerja untuk mengoperasionalkan empat Perjanjian dasar. Kelompok Kebijakan Pertahanan akan segera bertemu di Washington pada tingkat Sekretaris Pertahanan. Kami memiliki staf Kepala Pertahanan yang juga mengunjungi Amerika Serikat."Pada bulan Maret tahun ini, Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin III telah mendesak para pemimpin India untuk menghindari membeli peralatan pertahanan Rusia, termasuk S-400, jika negara itu ingin mencegah risiko sanksi.Bulan lalu, duta besar India untuk Rusia D.B. Venkatesh Varma, menegaskan kembali bahwa New Delhi akan menerapkan kontrak tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional tertentu. Pada Oktober 2018, India menandatangani kesepakatan senilai $5,43 miliar dengan Rusia untuk lima resimen S-400 Triumf meskipun ada keberatan dari AS.AS memberlakukan sanksi terhadap Turki pada Desember 2020 setelah pengiriman batch pertama S-400 dari Rusia. AS mengklaim bahwa S-400 mengancam jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas. [IT/r]