Sebuah situs web yang berafiliasi dengan Kongres AS mengkritik tindakan internal dan eksternal Presiden AS, melaporkan bahwa Joe Biden telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya.Mengacu pada tindakan yang diambil oleh Presiden AS Joe Biden, 'The Hill' dalam sebuah laporan mengatakan, "Presiden Biden membuat dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya."Pendahuluan laporan tersebut mengacu pada pidato Presiden AS di Majelis Umum PBB, yang mengatakan, pekan lalu, Presiden Biden memberikan pidato pertamanya kepada Majelis Umum PBB. Dia terus mengklaim bahwa "Amerika telah kembali," dan bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk "memimpin semua tantangan terbesar di zaman kita." Presiden Biden dulu benar. Tapi, sayangnya, kenyataan saat ini terlihat sangat berbeda.Di tempat lain, laporan itu menunjuk pada penarikan tergesa-gesa AS dari Afghanistan, mengatakan bahwa Biden tidak hanya gagal melakukan apa pun untuk Amerika Serikat tetapi juga mengubah dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya.Tentang konsekuensi penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan sebelum waktunya, 'The Hill' menulis bahwa Taliban dan ISIL tidak perlu diberi keberanian, diperkaya, dan diberi energi. Saat ini, mereka menangkap, menyiksa, dan membunuh warga Afghanistan yang berjuang bersama pasukan Amerika selama bertahun-tahun. Pemerintahan Biden telah menanggapi dengan menyebut para teroris ini sebagai “mitra strategis.”Sayangnya, konsekuensi dari penghinaan bergilir ini tidak berakhir di perbatasan Afghanistan. Dunia menyaksikan saat kita meninggalkan Amerika di belakang garis musuh, meskipun memiliki kekuatan militer terbesar dalam sejarah dunia. Dan musuh kita akan memanfaatkan kelemahan Presiden Biden yang tak terbantahkan.Biden memulai masa jabatannya dengan berperang melawan energi Amerika. Ketika Presiden Biden mulai menjabat, untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, Amerika bebas energi. Kami tidak mengimpor satu barel minyak dari Arab Saudi pada tahun 2020. Presiden Biden mengubah itu. Dia menyabotase Keystone Pipeline, membatalkan sewa minyak dan gas domestik, dan banyak lagi. Kemudian, ketika harga energi mulai naik, seperti yang pasti akan terjadi, dia bahkan pergi ke pesaing asing kami dan meminta mereka untuk meningkatkan produksi mereka untuk membantu menutupi kesalahannya. Keputusan ini menghancurkan pekerjaan Amerika dan memberdayakan musuh kita.(IT/TGM)