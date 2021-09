Koperasi Di Luar Perlindungan Iran. Dengan IAEA 'Sukarela'

IslamTimes- Sebagai reaksi atas permintaan ilegal dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Utusan Kazem Gharibabadi Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menegaskan kembali bahwa kerja sama Iran dengan IAEA di luar perlindungan bersifat sukarela dan kerja sama lanjutan negara dengan IAEA tergantung pada perilakunya dalam masalah yang relevan.

Duta Besar Tetap Iran untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina mengatakan bahwa kerja sama di luar pengamanan Iran dengan Badan Energi Atom Internasional bersifat sukarela.Sebagai reaksi atas permintaan ilegal dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Utusan Kazem Gharibabadi Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menegaskan kembali bahwa kerja sama Iran dengan IAEA di luar perlindungan bersifat sukarela dan kerja sama lanjutan negara dengan IAEA tergantung pada perilakunya dalam masalah yang relevan.Jika IAEA ingin menerapkan kegiatan pengawasan, ia harus bertindak secara bertanggung jawab dan secara eksplisit mengutuk serangan teroris di pusat-pusat teknis Iran, tegasnya.Jika Amerika Serikat dan sekutu Baratnya ingin IAEA melanjutkan kegiatan pemantauannya di situs nuklir Iran, mereka harus mencegah tindakan teroris rezim Zionis, tambah Gharibabadi.Republik Islam Iran telah mengambil tindakan timbal balik yang tepat terhadap tindakan teroris rezim Zionis, tetapi tanggapan Iran terhadap tindakan sabotase rezim Zionis tidak meniadakan negara lain untuk menghindari tanggung jawab mereka seperti IAEA.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa harapan IAEA dan pemerintah Barat untuk membatasi cadangan uranium yang diperkaya Iran hanyalah politik, menambahkan bahwa setiap negara menikmati hak untuk memperkaya uranium jika negara itu tidak menggunakannya dalam proyek militer untuk memproduksi bom.Kegiatan Republik Islam Iran sepenuhnya damai dan tidak bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan JCPOA, lanjutnya.Menyusul berlakunya Strategic Action Act to Counter Sanctions and Protect Rights of Iran Nation di Parlemen Iran, IAEA tidak memiliki akses di luar 'perlindungan' di situs nuklir negara itu, tambah duta besar IAEA Iran.(IT/TGM)