Menargetkan Sel ISIS, Lima Petugas Sudan Tewas

Islam Times - Lima petugas kontraterorisme Sudan tewas pada Selasa dalam serangan di Khartoum yang menargetkan "sebuah sel terkait dengan kelompok Negara Islam", kata badan intelijen negara itu dalam sebuah pernyataan.

"Setelah menerima informasi tentang keberadaan sel teroris yang terkait dengan ISIS, petugas intelijen melakukan pencarian," katanya seperti dilansir The New Arab pada Selasa.Dalam operasi, "dua perwira dan tiga bintara" tewas, sementara "empat teroris asing berhasil melarikan diri"."Sebelas teroris dari berbagai negara asing telah ditangkap," tambah pernyataan itu.Sebuah rumah dua lantai di lingkungan Jabra di ibu kota dikelilingi oleh barisan pasukan keamanan, yang meminta massa untuk menjauh jika ada bahan peledak yang tertinggal.Para tetangga mengatakan mereka mendengar baku tembak dan melihat orang-orang yang terluka diangkut dengan mobil.Pada 2019, Departemen Luar Negeri AS telah memperingatkan risiko ISIS di Sudan."Meskipun tidak ada serangan teroris tingkat tinggi, jaringan fasilitasi ISIS tampaknya aktif di Sudan," katanya dalam laporan 2019 tentang terorisme.Pejabat Sudan mengakui bahwa ada 'ekstremis' yang terkait dengan ISIS di negara itu", tambah laporan tersebut.Di sebelah utara Sudan terletak Mesir, yang selama bertahun-tahun telah memerangi pemberontakan di Semenanjung Sinai pimpinan cabang lokal ISIS.Kelompok lain dari pejuang ekstremis aktif di Yaman, di seberang Laut Merah dari Sudan.Bentrokan itu terjadi setelah pemerintah Sudan pekan lalu mengatakan pihaknya menggagalkan upaya kudeta yang melibatkan perwira militer dan warga sipil terkait dengan rezim Omar al-Bashir.[IT/AR]