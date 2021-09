Trump: Penarikan Afghanistan 'Dikembangkan oleh Pikiran Anak-anak'

Donald Trump, Former US President.jpg

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa (28/9) bahwa penarikan negaranya dari Afghanistan bulan lalu "dikembangkan oleh pikiran anak-anak," menurut pernyataan yang dikeluarkan kepada media melalui email.

Sebelumnya pada hari itu, dua pejabat tinggi militer dan Menteri pertahanan menegaskan bahwa Presiden Joe Biden disarankan untuk menjaga setidaknya 2.500 tentara di negara itu untuk mencegah Taliban menyerbu pemerintah yang dipaksakan Barat.Biden konon mengabaikan saran itu, mengingat dia mengatakan dia tidak mengingat peringatan seperti itu dari para jenderalnya.Trump mengatakan "penarikan diri yang gagal dan memalukan dari Afghanistan tidak ada hubungannya dengan pemerintahan masa lalu atau hal-hal yang terjadi 'dari 20 tahun yang lalu,' [selain dari kita seharusnya tidak berada di Timur Tengah sejak awal!]"Dalam kesaksiannya pada hari Selasa (28/9), Menteri Perang Lloyd Austin membenarkan penarikan itu di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat, dengan alasan bahwa mempertahankan pasukan di Afghanistan melewati akhir Agustus "akan membuatnya lebih berbahaya bagi rakyat kita, dan tidak akan secara signifikan mengubah jumlahnya. pengungsi yang bisa kita keluarkan."Trump mengklaim bahwa Taliban "ditahan" pada saat dia keluar dari Gedung Putih pada Januari.Dalam pernyataan lain, menurut The New York Post, Trump mengarahkan pembalasannya pada Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, terutama mengingat sang jenderal mengaku diwawancarai untuk tiga buku yang merinci minggu-minggu terakhir pemerintahan Trump.Mantan presiden itu juga membandingkan sidang Selasa dengan penyelidikan lanjutan oleh panel terpilih DPR tentang peristiwa seputar kekacauan yang terjadi di US Capitol pada 6 Januari.Trump, yang menyelesaikan kesepakatan damai dengan Taliban pada Februari 2020, telah berulang kali mengecam penarikan pasukan AS musim panas yang agak sibuk dari negara yang dilanda perang itu.Dia telah berulang kali mengecam pengabaian awal bandara militer di Bagram, evakuasi warga Amerika dan kolaborator yang kacau dari negara itu melalui bandara Kabul, serta fakta bahwa sebagian besar pasukan militer meninggalkan negara itu sebelum warga sipil, secara eksplisit mengatakan bahwa pemerintah seharusnya membawa "militer keluar terakhir, setelah semua orang keluar."Kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani oleh pemerintahan Trump pada Februari 2020, menurut Biden, mengikat tangannya.Trump dan beberapa anggota pemerintahannya, terutama mantan Wakil Presiden Mike Pence dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, berpendapat bahwa gencatan senjata mempertahankan jalan buntu di Afghanistan dan membuat Taliban terbatas di wilayahnya.[IT/r]