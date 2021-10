Peringkat Persetujuan Presiden AS Turun Menjadi 50 Persen

Joe Biden, US President.jpg

IslamTimes - Peringkat persetujuan pekerjaan Presiden AS telah merosot menjadi 50 persen karena dia menghadapi kritik yang meningkat atas penanganannya terhadap masalah-masalah termasuk penarikan militer dari Afghanistan dan para migran di perbatasan.

Jajak pendapat Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research terbaru, yang dilakukan dari 23 September hingga 27 September, menemukan bahwa sekitar 49 persen responden tidak menyetujui keseluruhan kinerja pekerjaan Biden sedikit lebih dari delapan bulan menjabat.Peringkat persetujuan menandai penurunan dari 54 persen yang diukur dalam jajak pendapat AP-NORC Agustus, dan 59 persen pada Juli. Survei terbaru lainnya telah menemukan presiden tenggelam. Jajak pendapat Gallup dari pekan lalu menunjukkan Biden hanya mendapat peringkat persetujuan 43 persen, turun 16 poin sejak Agustus.Jajak pendapat AP-NORC hari Jumat (1/10) menemukan bahwa persetujuan Biden di antara responden Demokrat telah menurun sejak Juli, dari 92 persen menjadi 85 persen, sementara penurunan yang jauh lebih besar terjadi di antara subjek yang mengidentifikasi diri sebagai independen, dari 62 persen pada Juli menjadi 38 persen bulan lalu.Jajak pendapat itu juga menemukan persetujuan yang rendah untuk penanganan Biden atas evakuasi militer AS lengkap dari Afghanistan, yang mendahului pengambilalihan cepat Taliban atas negara itu.Penarikan dan evakuasi warga Amerika dan warga Afghanistan yang rentan dari negara itu juga dirusak oleh serangan bom bunuh diri afiliasi ISIS di bandara internasional Kabul, yang menewaskan 13 anggota militer AS dan lebih dari 200 warga sipil Afghanistan.Hanya 34 persen orang dewasa AS yang termasuk dalam jajak pendapat AP-NORC Jumat mengatakan mereka menyetujui kebijakan Afghanistan Biden, sementara 65 persen memberi presiden nilai negatif.Namun, AP mencatat pada hari Jumat bahwa beberapa responden survei yang memiliki perasaan campur aduk pada kinerja pekerjaan Biden dalam wawancara lanjutan mengatakan mereka masih lebih memilih dia daripada mantan Presiden Trump, yang banyak berpendapat memprakarsai banyak masalah yang dipaksa untuk ditangani Biden.Jajak pendapat juga dilakukan di tengah tingginya reaksi terhadap deportasi oleh pemerintahan Biden terhadap ribuan migran Haiti yang berkumpul di bawah jembatan dekat kota perbatasan Texas.Foto dan video beberapa petugas perbatasan yang menunggang kuda secara agresif mengejar migran juga memicu penolakan lebih lanjut, dengan banyak yang berpendapat bahwa pemerintah tidak bertindak secara manusiawi dalam menjalankan kebijakan imigrasinya.Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas membantah bahwa deportasi migran tidak manusiawi atau tidak etis, membela penggunaan Judul 42 untuk segera mengusir migran yang melakukan perjalanan ke AS di tengah pandemi virus corona.Jajak pendapat hari Jumat, yang mencakup hampir 1.100 orang dewasa AS, melaporkan margin kesalahan sekitar 4 poin persentase.[IT/r]