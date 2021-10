Lebih dari Setengah Pembunuhan oleh Polisi AS Tidak Dilaporkan

US police.jpg

IslamTimes - Sebuah studi baru tentang kekerasan polisi yang fatal menunjukkan lebih dari setengah pembunuhan oleh polisi tidak dilaporkan dalam 40 tahun terakhir.

Studi oleh para peneliti dari University of Washington menunjukkan bahwa orang kulit hitam Amerika diperkirakan 3,5 kali lebih mungkin meninggal karena kekerasan polisi daripada orang kulit putih Amerika.Para peneliti membandingkan data dari Sistem Statistik Vital Nasional - pelacak kematian federal di Amerika Serikat - dengan tiga database independen, non-pemerintah, sumber terbuka: Fatal Encounters, Mapping Police Violence, dan The Counted.Dari tahun 1980 hingga 2019, ada 30.800 kematian akibat kekerasan polisi, yang merupakan 17.100 kematian lebih banyak daripada yang dilaporkan NVSS, menurut penelitian oleh para peneliti dari University of Washington dan diterbitkan di Lancet.Studi ini menemukan bahwa NVSS tidak melaporkan 55,5% dari kematian ini secara keseluruhan, tetapi persentase itu naik menjadi 59,1% ketika melaporkan kematian di antara orang kulit hitam Amerika."Kekerasan polisi dan rasisme benar-benar masalah kesehatan masyarakat," kata penulis senior Mohsen Naghavi kepada ABC News.NVSS tidak menanggapi permintaan komentar dari berita ABC.Tingkat pembunuhan polisi untuk korban kulit hitam non-Hispanik sekitar 3,5 kali lebih tinggi daripada orang kulit putih non-Hispanik, dan orang Hispanik 1,8 kali lebih mungkin dibunuh oleh kekerasan polisi daripada orang kulit putih non-Hispanik.Studi ini mengkonfirmasi pola rasisme sistemik dalam kepolisian, yang sebagian besar membebani komunitas kulit berwarna, kata rekan penulis studi tersebut Eve Wool."Bahkan ketika tidak bersenjata, orang kulit hitam Amerika mengalami tingkat kontak polisi yang sangat tinggi, bahkan untuk kejahatan yang dilakukan orang kulit hitam dan kulit putih dengan tingkat yang sama," kata Wool kepada ABC News.Data sumber terbuka, yang dikompilasi dari sumber akses terbuka, seperti artikel berita dan catatan publik, biasanya lebih komprehensif dalam hal pelacakan insiden semacam ini, menurut Neghavi dan Wool.Bahkan dengan data yang lebih komprehensif, kata mereka, masih banyak penelitian yang harus dilakukan tentang kekerasan polisi.Studi ini tidak memperhitungkan korban non-fatal atau insiden kebrutalan polisi, dan pengidentifikasi gender biner dalam data tidak memungkinkan analisis diskriminasi berbasis gender terhadap orang-orang dengan identitas transgender atau nonbiner. [IT/r]