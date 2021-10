Pemimpin Oposisi Selandia Baru: AS dan Inggris 'Membiarkan Pintu Terbuka' bagi China di Indo-Pasifik

Islam Times - Pemimpin oposisi Selandia mengatakan kegagalan AS dan Inggris dalam mengadopsi perjanjian perdagangan bebas adalah "bodoh" dan meningkatkan dominasi China di Indo-Pasifik. "Jika ada kritik datang ke Selandia Baru, seperti yang sering terjadi tentang hubungan dekat dengan China dan perdagangan ini, jawaban saya kepada semua orang – baik mereka AS atau Inggris – adalah: 'Jadi, di mana perjanjian perdagangan bebas kita?'" kata Judith Collins, pemimpin partai Nasional kanan-tengah, dalam sebuah wawancara dengan Guardian pada hari Jumat.



Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik pada 2017 dan AS tidak bergabung dengan penggantinya, CPTPP. Selandia Baru memulai pembicaraan dengan Inggris tahun lalu tentang kesepakatan perdagangan bebas pasca-Brexit, tapi masih belum dibuat.



Collins mengatakan AS "bodoh" karena meninggalkan perjanjian perdagangan bebas itu. Dia mengatakan, "Apa yang mereka lakukan adalah membuka pintu bagi China untuk menjadi lebih penting di kawasan Pasifik dan Indo-Pasifik. Mereka membukanya, dan membiarkan pintunya terbuka, dan mereka dengan bodoh telah melakukannya. Dan itu benar-benar menyebabkan masalah."



"Berhentilah menilai Selandia Baru dengan fakta bahwa kita adalah negara kecil di bagian bawah dunia yang harus berdagang. Begitulah cara kami melakukannya. Begitulah cara kami membayar semua yang kami butuhkan," lanjutnya.



China adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru dengan margin substansial dan menyumbang sekitar sepertiga dari total ekspor. Menurut Dewan China NZ, ekspor ke China tahun lalu berjumlah $16,7 miliar, lebih dari perdagangan Selandia Baru dengan Australia, AS dan Jepang – tiga mitra dagang terbesar berikutnya. Hal ini memicu spekulasi Selandia Baru tidak dapat mengambil sikap keras terhadap Beijing karena ketergantungan perdagangannya.



Prof David Capie, direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria di Wellington mengatakan, "Selama beberapa bulan terakhir ada banyak perhatian yang diberikan pada peran keamanan AS di Indo-Pasifik – misalnya, quad yang berkembang pesat dan kesepakatan Aukus yang baru. Tetapi bagi banyak negara kawasan, bagian yang hilang dari strategi AS adalah perdagangan."



"Jika AS khawatir tentang pengaruh China yang semakin besar, alternatif apa yang diberikannya terhadap tarikan gravitasi besar ekonomi China? Perdagangan bebas selalu menjadi masalah besar dalam politik Amerika dan semakin menantang dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya adalah Washington benar-benar tidak memiliki strategi perdagangan untuk mendukung tujuannya yang lebih luas."



Tahun ini Selandia Baru, bersama dengan Australia, menyambut baik sanksi terkoordinasi yang diumumkan oleh Inggris, AS, UE, dan Kanada atas pelanggaran Uyghur, tetapi tidak menerapkan sanksi mereka sendiri. Pada bulan Mei, Selandia Baru menghindari penggunaan kata "genosida" dalam mosi di Xinjiang yang diperdebatkan dan diadopsi dengan suara bulat oleh parlemen – memilih untuk menggunakan bahasa "pelanggaran hak asasi manusia" yang lebih umum dan encer.[IT/AR]