Turki Memperluas Hubungan Pertahanan dengan Rusia

Islam Times - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada wartawan pada hari Kamis bahwa ia membahas perluasan kerja sama dengan Rusia pada beragam upaya industri pertahanan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi.

Terlepas dari keanggotaan Turki di NATO dan peringatan dari pemerintahan Biden tentang pembelian pertahanan lebih lanjut dari Moskow, Erdogan mengatakan dia dan Putin membahas rencana dengan sistem pertahanan udara S-400 Rusia.Turki membeli sistem itu dari Moskow pada 2017 dan menerima unit pertama dua tahun kemudian, membuat hubungan dengan Washington jatuh ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya.Pejabat AS mengusir Ankara dari program F-35 Joint Strike Fighter sebagai tanggapan, dengan mengatakan sistem pertahanan udara Rusia mengancam keamanan pesawat buatan AS.Erdogan juga menggembar-gemborkan kemungkinan produksi bersama mesin pesawat dan kerja sama yang tidak ditentukan pada pesawat tempur."Masalah lainnya adalah kita dapat mengambil banyak langkah bersama dalam pembuatan kapal. Kami akan kembali mengambil langkah bersama dengan Rusia termasuk kapal selam," kata Erdogan kepada wartawan di atas pesawatnya saat kembali dari Sochi seperti dilansir Almonitor.Presiden Rusia, kata Erdogan, menawarkan untuk membangun platform peluncuran roket berbasis darat dan laut. Sementara itu, Erdogan mengatakan rekannya setuju untuk bekerja sama dalam membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklir baru.Erdogan menggunakan pertemuannya dengan Putin untuk sekali lagi secara terbuka menolak Washington dan aliansi NATO.Terperangkap dalam tindakan penyeimbangannya sendiri antara Rusia dan Barat saat menderita kesengsaraan ekonomi yang nyata, Erdogan mungkin akan mengambil sikap menjelang pertemuan yang direncanakan dengan Presiden Biden di sela-sela KTT G-20 di Roma bulan depan.Erdogan terbukti tidak mampu mencapai pertemuan dengan Presiden Biden di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, bahkan ketika seorang pejabat senior Kurdi Suriah mengunjungi Washington. Pemerintah Turki menganggap milisi Kurdi yang didukung AS di Suriah sebagai teroris – titik pertikaian utama di antara sekutu.Erdogan pada hari Kamis menyatakan ketidakpuasannya dengan kepresidenan Amerika yang baru, dan mengatakan dia membahas masalah Kurdi Suriah dengan Putin. Namun, provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak Suriah diharapkan akan menjadi inti diskusi.