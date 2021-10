'Voice of the Violence': AS Mengeluarkan Tuduhan Terorisme Terhadap Orang Kanada Yang Menceritakan Propaganda ISIS

IslamTimes - Mohammed Khalifa, warga negara Kanada kelahiran Saudi yang memiliki hubungan dengan kelompok media Daesh (ISIS/IS), ditangkap oleh Pasukan Demokratik Suriah Kurdi setelah baku tembak pada Januari 2019, dan tetap dalam tahanan lokal hingga saat ini.

Khalifa diduga menjabat sebagai narator berbahasa Inggris untuk beberapa bagian propaganda, termasuk video perekrutan.Khalifa, 38, telah didakwa oleh pemerintah AS dengan konspirasi untuk memberikan dukungan material kepada Daesh, yang mengakibatkan kematian setelah bertahun-tahun diduga membantu Bagian Media Inggris kelompok teroris itu, sebuah pengaduan pidana yang dibuka pada hari Sabtu (2/10) mengungkapkan.Pengaduan, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, mencatat bahwa militan itu sekarang berada di bawah pengawasan Biro Investigasi Federal (FBI).Khalifa menjabat sebagai penerjemah utama untuk kelompok media Daesh, dan memberikan narasi berbahasa Inggris untuk video propaganda, termasuk posting terkenal yang menampilkan pemenggalan kepala jurnalis Amerika James Foley pada Agustus 2014.Menurut pengaduan, Khalifa telah bersama kelompok itu sejak 2013, ketika dia pertama kali tiba di Suriah untuk berperang bersama Daesh.Dia kemudian ditugaskan ke Biro Media Daesh karena kefasihannya dalam bahasa Inggris dan Arab.Mark J. Lesko, penjabat asisten jaksa agung untuk Divisi Keamanan Nasional DoJ, mengatakan bahwa pengaduan pidana datang sebagai "langkah pertama" dalam meminta pertanggungjawaban tersangka teroris atas tindakannya."Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, terdakwa dan lainnya terlibat dalam konspirasi luas untuk memberikan dukungan material kepada [Daesh], dengan para konspirator melayani organisasi teroris dalam berbagai kapasitas," kata pejabat DoJ."Seperti yang diduga, konspirasi itu mengakibatkan kematian banyak orang lain di tangan anggota dan pejuang [Daesh]."Selama wawancara tahun 2019 dengan New York Times, Khalifa mengatakan bahwa dia "hanya suara" yang menyertai video kekerasan - terkadang berdarah.Dia juga menyatakan bahwa dia tidak menyesali perannya.Raj Parekh, penjabat pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia, berpendapat bahwa suara Khalifa membantu dalam penyebaran, dan perekrutan, kelompok teroris."Melalui dugaan peran utamanya dalam menerjemahkan, menceritakan, dan memajukan propaganda online [Daesh], Khalifa mempromosikan kelompok teroris, melanjutkan upaya rekrutmennya di seluruh dunia, dan memperluas jangkauan video yang mengagungkan pembunuhan mengerikan dan kekejaman tanpa pandang bulu [Daesh], " kata Parek.Dia juga menekankan dugaan peran Khalifa dalam pertempuran. "Seperti yang dituduhkan, Mohammed Khalifa tidak hanya berjuang untuk [Daesh] di medan perang di Suriah, tetapi dia juga suara di balik kekerasan."Khalifa telah membantah melakukan pembunuhan selama waktunya dengan kelompok teroris.[IT/r]