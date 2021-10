Pangkalan Rahasia Inggris Terkait dengan Pembunuhan AS terhadap Jenderal Iran Soleimani

IslamTimes - Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa pangkalan intelijen rahasia Inggris kemungkinan terlibat dalam serangan pesawat nir awak militer AS yang membunuh Letnan Jenderal Iran Qassem Soleimani pada awal 2020, di antara pembunuhan bertarget kontroversial lainnya.

Menurut penelitian, “kemungkinan” pembunuhan yang ditargetkan terhadap Jenderal Soleimani – komandan Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG] – telah direncanakan menggunakan informasi yang diperoleh dari pangkalan intelijen Menwith Hill, yang dijalankan oleh Kerajaan Inggris. Angkatan Udara, di Yorkshire, The Guardian melaporkan pada hari Sabtu (2/10).Penelitian berjudul 'Menwith Hill in 3D, Domes, Data and Drone Strikes', dipresentasikan pada pertemuan khusus Kampanye Akuntabilitas Menwith Hill, yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran publik yang dimaksudkan untuk membuat fasilitas bertanggung jawab atas kegiatannya.Menwith Hill, kata laporan itu, “bertindak sebagai pos terdepan asing dari Badan Keamanan Nasional AS [NSA].”Penelitian ini juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah personel Inggris di situs tersebut terlibat dalam membantu serangan pesawat tak berawak AS yang mematikan – khususnya di Yaman, Pakistan dan Somalia.“Keterlibatan Inggris dan Menwith Hill dalam pembunuhan yang mengancam akan memicu perang harus menjadi perhatian besar,” tulis Barnaby Pace, seorang jurnalis investigasi, dalam laporan tersebut mengacu pada pembunuhan Jenderal Soleimani. “Kegagalan pemerintah Inggris untuk meyakinkan publik bahwa pangkalan itu tidak terlibat menimbulkan pertanyaan mendalam tentang pertanggungjawaban atas tindakan di pangkalan itu.”Dia juga mengeluh bahwa pasukan AS dan Inggris di Menwith Hill "beroperasi di luar pengawasan publik dan akuntabilitas," dan bahwa, kecuali ada perubahan, "sistem pengawasan Orwellian dan eksekusi di luar hukum yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan akan berlanjut."“Program intelijen di Menwith Hill dilaporkan telah memainkan peran kunci dalam operasi untuk 'memusnahkan' orang-orang di Yaman, sebagai bagian dari kampanye pemboman pesawat tak berawak mematikan yang telah mengakibatkan puluhan kematian warga sipil di negara yang tidak dinyatakan perang oleh Inggris maupun AS,” tambahnya.“Setiap aktivitas militer AS atau aktivitas badan keamanan AS yang dilakukan di Menwith Hill [harus] dilakukan sedemikian rupa untuk membuat mereka yang bertanggung jawab bertanggung jawab penuh kepada Inggris.”Menwith Hill adalah situs NSA di luar negeri terbesar yang diketahui, dengan 600 personel AS dan 500 warga sipil Inggris di lokasi.Pangkalan itu adalah bagian dari jaringan penyadapan, yang mampu mengumpulkan data dari ratusan juta email dan panggilan telepon setiap hari dan dari telepon yang tepat di lapangan, menurut file yang dibocorkan oleh pelapor AS Edward Snowden. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam operasi “tangkap-bunuh”.Akhir tahun lalu, seorang pejabat senior Kehakiman Iran mengatakan perusahaan jasa keamanan Inggris GS4 telah dikaitkan dengan pembunuhan Jenderal Soleimani.Agen perusahaan menyerahkan informasi Jenderal Soleimani dan rombongannya ke AS segera setelah mereka memasuki Bandara Internasional Baghdad, di luar itu komandan Pasukan Quds dibunuh oleh serangan pesawat tak berawak AS, Jaksa Teheran Ali Alqasimehr mengatakan kepada Mizan pada 31 Desember, 2020.Jenderal Soleimani mengunjungi Baghdad atas undangan resmi pemerintah Irak ketika dia dibunuh, bersama dengan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, dan rekan-rekan mereka yang lain.Kedua komandan tersebut sangat populer karena peran kunci yang mereka mainkan dalam melenyapkan kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”] di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pengungkapan terbaru telah mendorong seruan dari juru kampanye hak asasi manusia untuk London untuk memberikan penjelasan tentang apakah pangkalan Menwith Hill di Yorkshire telah terlibat langsung dalam pelaksanaan serangan pesawat nir AS.[IT/r]