'Kami Akan Kembali ke Wina': Menlu Iran Mengatakan Pembicaraan JCPOA akan Dilanjutkan pada 'Awal November'

IslamTimes - Sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengungkapkan bahwa Tehran sedang mempersiapkan pembicaraan putaran ketujuh dengan Amerika Serikat dan anggota lain dari kesepakatan nuklir 2015 tentang memulihkan perjanjian, wakilnya mengatakan mereka dapat kembali pada awal November.

Berbicara kepada wartawan pada hari Senin (4/10), Wakil Menteri Luar Negeri dan juru bicara Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan mungkin akan memakan waktu lebih sedikit bagi mereka untuk datang ke meja perundingan setelah perubahan pemerintahan daripada Amerika, yang baru memulai pembicaraan setelah Presiden AS Joe Biden dilantik. di Januari."Pemerintah [Presiden Iran] Ebrahim Raisi telah berkuasa kurang dari 55 hari ... Saya tidak berpikir bahwa (kembali ke pembicaraan) akan memakan waktu hingga 90 hari," katanya, menurut AFP.Terhitung dari pelantikan Raisi 5 Agustus, 90 hari kemudian adalah 3 November 2021.Dia kemudian menjelaskan dalam komentarnya kepada France 24 milik negara di sela-sela Forum Perdamaian Dunia Normandia di Caen. “Kami telah memulai dua proses peninjauan di dalam Iran setelah pemerintahan baru mulai menjabat. Proses peninjauan pertama selesai dan disimpulkan, kami memutuskan untuk mengumumkan bahwa kami akan ke Wina, pasti, dan kami akan memulai kembali negosiasi kami dengan P4+1,” jelasnya.Pihak lain dalam kesepakatan itu adalah China, Rusia, Prancis, Inggris dan Jerman, serta Uni Eropa.“Proses review kedua belum selesai. Kami mencoba meninjau semua rincian pembicaraan Wina, enam putaran yang sebenarnya dilakukan di bawah pemerintahan sebelumnya di Iran. Ada pertanyaan, pemerintahan baru mencoba mencari tahu apa kekurangannya, apa karakteristik pembicaraan sebelumnya. Segera, akan ada kesimpulan untuk proses peninjauan itu, dan kemudian kami akan dapat menetapkan tanggal dan waktu untuk putaran pembicaraan baru,” tambah Khatibzadeh.Ditanya tentang waktu khusus untuk kembali ke Wina, “Presiden dan menteri luar negeri keduanya mengatakan bahwa segera setelah proses peninjauan selesai - kami memiliki kerja keras sekarang di Tehran untuk meninjau semua rincian negosiasi, di sana. banyak rincian untuk negosiasi. Saya berasumsi bahwa itu akan kurang dari waktu yang dibutuhkan Presiden Biden dan timnya untuk datang ke Wina,” kata diplomat itu.Khatibzadeh mengatakan salah satu prioritas mereka adalah menemukan mengapa putaran pembicaraan sebelumnya gagal mencapai resolusi.Dia juga mengatakan mereka perlu memutuskan masalah mana yang perlu ditangani dalam putaran pembicaraan berikutnya.“Yang paling penting adalah menghapus semua sanksi yang dikenakan setelah [mantan AS] Presiden [Donald] Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menjatuhkan sanksi. Anda tahu bahwa Presiden Trump telah menambahkan 800 sanksi sepihak dan ilegal baru terhadap Iran, yang semuanya harus dihapus. Ini adalah posisi yang kami miliki sejak hari pertama dan kami akan mencari cara untuk secara efektif yakin bahwa mereka akan disingkirkan.”Wakil menteri luar negeri mengatakan AS yang menginginkan "tiket" untuk kembali ke JCPOA, tetapi mencatat bahwa sementara Biden telah berkampanye untuk kembali ke semua perjanjian internasional yang telah dibatalkan Trump, termasuk perjanjian iklim Paris dan JCPOA, "untuk menjadi terus terang dan jujur, pemerintahan baru Amerika Serikat tidak mengubah kebijakan apa pun terhadap Iran atau pendekatan politik apa pun terhadap Iran.”Khatibzadeh juga ditanya tentang komentar yang dibuat oleh Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett di Majelis Umum PBB pekan lalu bahwa “semua garis merah telah dilewati” oleh Iran, dan bahwa kesabaran Zionis Israel sekarang telah habis.Dia mengatakan bahwa dari kedua negara, hanya Iran yang benar-benar mematuhi hukum internasional dalam hal program nuklir masing-masing.“Zionis Israel tidak dalam posisi untuk berbicara tentang Iran. Zionis Israel duduk di atas ratusan hulu ledak nuklir, bukan [a] anggota NPT [Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir] atau menerima rezim pemantauan internasional ... tidak menghormati [Zona Timur Tengah Bebas Senjata Pemusnah Massal], seterusnya dan seterusnya."“Aktivitas nuklir damai Iran adalah hak kami,” katanya, mencatat bahwa sebaliknya, Iran adalah anggota NPT dan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional, yang memantau kegiatan nuklirnya.Terlepas dari retorika yang mengkhawatirkan dari Bennett - yang mencerminkan pendahulunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu - intelijen Zionis Israel jauh lebih bijaksana dalam mengevaluasi pencapaian nuklir Iran.Mayor Jenderal Tamir Hayman, kepala Direktorat Intelijen Militer Zionis Israel, baru-baru ini mengatakan kepada Walla News bahwa meskipun Iran telah memperkaya jumlah uranium yang “mengganggu”, termasuk dengan kemurnian hingga 60% uranium-235, “dalam semua aspek lainnya dari proyek nuklir Iran, kami tidak melihat kemajuan - tidak dalam proyek senjata, di bidang keuangan, tidak di sektor lain mana pun.”Tehran telah lama menyatakan tidak memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan nuklir, dengan Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan fatwa, atau pendapat hukum tentang hukum Islam oleh seorang ahli hukum, pada tahun 2010 bahwa senjata nuklir dan semua senjata pemusnah massal lainnya adalah “ancaman serius bagi kemanusiaan,” dan penggunaan itu dilarang.[IT/r]