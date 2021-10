Iran: Menghapus Semua 800 Tiket Sanksi Era Trump agar AS Kembali ke Pembicaraan JCPOA

Saeed Khatibzadeh- Iranian Foreign Ministry Spokesman

IslamTimes - Iran telah meminta Amerika Serikat untuk secara efektif menghapus semua 800 sanksi ilegal yang dikenakan, diberlakukan kembali atau diberi label ulang di bawah mantan presiden Donald Trump, dengan mengatakan tindakan seperti itu berfungsi sebagai “tiket” bagi Washington untuk kembali ke meja perundingan.

Berbicara kepada France 24 pada hari Senin (4/10), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan Republik Islam pasti akan melanjutkan negosiasi dengan kelompok negara P4+1 – Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman – di ibukota Austria, Wina.Namun, tambahnya, Tehran masih mengkaji rincian enam putaran pembicaraan Wina yang diadakan di bawah pemerintahan Iran sebelumnya. Pemerintahan baru saat ini sedang mencoba untuk “mencari tahu mengapa pembicaraan sebelumnya tidak mencapai fase yang memuaskan atau dokumen yang akan membuat semua pihak senang. Semua pertanyaan itu telah ditulis.Kami juga mencoba mencari tahu, masalah yang [kami membutuhkannya] untuk ditangani dengan benar dalam pembicaraan mendatang,” kata Khatibzadeh.“Yang paling penting adalah menghapus semua sanksi yang dijatuhkan setelah Presiden Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.Anda tahu bahwa Presiden Trump telah menambahkan 800 sanksi baru sepihak dan ilegal terhadap Iran,” yang perlu dihapus, kata Khatibzadeh.Dia juga menekankan bahwa Iran sedang mencari cara untuk memastikan bahwa sanksi dicabut “secara efektif.”Ditanya apakah pencabutan semua sanksi AS merupakan prasyarat bagi Iran untuk kembali ke pembicaraan Wina, juru bicara itu menjelaskan bahwa permintaan seperti itu “tidak ada prasyarat. Iran dan kelompok negara P4+1 adalah anggota Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Amerika Serikat ingin kembali ke ruang [negosiasi], jadi perlu tiket.” Tiketnya adalah agar AS dapat menanggapi permintaan semua negara P4+1, termasuk Iran, katanya.Pejabat Iran mengatakan AS diharuskan untuk menghapus semua sanksi yang dijatuhkan, diberlakukan kembali, atau diberi label ulang oleh Trump dan memastikan bahwa Washington tidak akan lagi melanggar JCPOA.Sebelum memenangkan pemilihan, Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk kembali ke semua perjanjian yang dibatalkan Washington di bawah Trump, tetapi itu tidak terjadi dalam kasus JCPOA, kata Khatibzadeh.Sejujurnya, dia menambahkan, “Pemerintahan AS yang baru tidak mengubah kebijakannya terhadap Iran, sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump sudah berlaku sekarang, dan kami belum melihat perubahan yang berarti atau besar dalam kebijakan mereka terhadap kebijakan mereka. menghadapi Iran,” tambahnya.Pernyataan itu muncul di tengah jeda dalam pembicaraan Wina antara delegasi Iran dan P4+1 tentang potensi kebangkitan JCPOA.Trump meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu.Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye “tekanan maksimum”.Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran menggunakan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 26 JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika terjadi ketidakpatuhan oleh penandatangan lain, dan melepaskan beberapa pembatasan. dikenakan pada program energi nuklirnya.Sekarang, pemerintahan baru AS di bawah Presiden Biden, mengatakan ingin mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi itu menunjukkan kecenderungan utama untuk mempertahankan beberapa sanksi sebagai alat tekanan.Tehran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum Republik Islam membalikkan langkah-langkah perbaikannya.[IT/r]