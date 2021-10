Laporan: Pejabat AS dan Israel 'Menjelajahi Jalan Lain' di Iran

IslamTimes - Pejabat senior pemerintahan Biden dilaporkan bertemu dengan delegasi Zionis Israel pada hari Selasa (5/10) untuk membahas "jalan lain jika diplomasi gagal" dengan pembicaraan nuklir Iran, kantor berita Reuters melaporkan.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan akan menjamu timpalannya dari Zionis Israel Eyal Hulata di Gedung Putih pada hari Selasa (5/10) untuk pembicaraan tentang program nuklir Iran, media Zionis Israel melaporkan.Sullivan dan Hulata akan memimpin pertemuan Kelompok Konsultatif Strategis AS-Israel (SRG), sebuah forum bilateral antar-lembaga yang didirikan pada Maret untuk membahas Iran dan masalah keamanan regional lainnya, kata seorang pejabat senior AS kepada wartawan Senin dalam sebuah pengarahan.SRG mencakup perwakilan dari komunitas militer, diplomatik, dan intelijen di Israel dan AS. "Kami tentu saja tetap berkomitmen pada jalur diplomatik," kata seorang sumber senior AS kepada Reuters.“Tapi jelas jika itu tidak berhasil, ada jalan lain untuk dikejar, dan kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah mengembangkan senjata nuklir.”Ketika ditekan untuk spesifisitas tentang apa yang diperlukan oleh opsi tambahan itu, sumber itu hanya mengatakan "kami akan siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan."Sementara itu, pejabat AS merinci bahwa Iran "mengirim indikasi ke sejumlah pihak bahwa mereka bersiap untuk kembali ke Wina."[IT/r]