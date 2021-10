Iran Kecam AS dan Rezim Israel Karena Cegah Realisasi Timur Tengah Bebas Nuklir

Majid Takht-Ravanchi, Iran's Ambassador to the United Nations.jpg

IslamTimes - Iran mengecam upaya Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel selama puluhan tahun untuk mencegah pembentukan kawasan Timur Tengah yang bebas senjata nuklir.

“Di wilayah kami, sikap AS dan rezim Zionis Israel di zona bebas senjata nuklir Timur Tengah, yang diprakarsai oleh Iran pada tahun 1974, telah mencegah pembentukan zona semacam itu,” duta besar tetap Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengatakan pada pertemuan Majelis Umum PBB pada hari Rabu (6/10).Utusan itu merujuk pada akuisisi senjata pemusnah massal yang sedang berlangsung oleh rezim Zionis Israel, sebuah proses yang telah memberinya ratusan hulu ledak nuklir.Meskipun program senjatanya telah mengubah rezim menjadi satu-satunya pemilik senjata nuklir di kawasan itu, Tel Aviv tidak mengakui atau menyangkal memiliki persenjataan semacam itu. Sementara itu, dia selalu menghindari pengawasan oleh pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), berkat perlindungan terus-menerus yang diberikan oleh Amerika Serikat di panggung internasional.“Rezim Zionis Israel memiliki semua jenis senjata pemusnah massal dan mengancam untuk menggunakannya melawan negara-negara regional,” kata Takht Ravanchi."Rezim ini harus dipaksa untuk bergabung dengan semua instrumen terkait, termasuk NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir), tanpa prasyarat apa pun sambil menerima perlindungan komprehensif dari IAEA," tambahnya.Dubes kemudian beralih ke isu Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), nama resmi untuk perjanjian nuklir 2015 yang diraih antara Republik Islam dan negara-negara dunia.AS meninggalkan kesepakatan pada 2018 dan kemudian menerapkan kembali sanksi yang tidak manusiawi, menindas, dan sepihak yang telah dicabut oleh perjanjian itu. Ini telah berhasil memaksa banyak negara untuk mematuhi langkah-langkah koersif, termasuk sekutu Washington dalam kesepakatan itu—Inggris, Prancis, dan Jerman, juga dikenal sebagai E3.Iran telah memberlakukan serangkaian langkah-langkah perbaikan nuklir sebagai tanggapan atas non-komitmen sekutu Barat terhadap JCPOA. Teheran telah bersumpah untuk sepenuhnya dan segera membalikkan langkah-langkah pembalasan, begitu negara-negara itu melanjutkan kewajiban kontrak mereka juga.“Pada JCPOA, realitas yang tidak terbantahkan adalah bahwa sampai sekarang, Iran telah mematuhi persyaratan JCPOA sementara AS dan E3 gagal memenuhi kewajiban JCPOA mereka. Iran berkomitmen untuk implementasi penuh JCPOA asalkan peserta lain memenuhi sepenuhnya komitmen mereka dan mencabut semua sanksi yang tidak adil dengan cara yang cepat dan dapat diverifikasi,” kata Takht Ravachni.Dia akhirnya menegaskan, “Kemampuan rudal pertahanan Iran sedang diupayakan sejalan dengan hak-hak yang melekat dan komitmen internasional kami.”Utusan itu merujuk pada desakan beberapa negara bahwa Iran mengizinkan dimasukkannya program misilnya dalam pembicaraan yang berkaitan dengan kesepakatan nuklir. Teheran dengan tegas menolak prospek mengingat pentingnya pekerjaan rudal untuk kepentingan pertahanan Republik Islam. [IT/r]