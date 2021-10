Lijian: China Prihatin Atas Insiden Kapal Selam Nuklir AS 

IslamTimes- Zhao Lijian menekankan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terlibat harus memberikan perincian yang relevan, “termasuk lokasi pasti insiden itu, tujuan perjalanan ini, dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu”.

China sangat prihatin atas insiden kapal selam nuklir AS di perairan internasional kawasan Indo-Pasifik, kata juru bicara kementerian luar negeri, Zhao Lijian, Jumat."China sangat prihatin atas insiden ini," kata Zhao pada briefing, Sputnik melaporkan.Zhao Lijian menekankan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terlibat harus memberikan perincian yang relevan, “termasuk lokasi pasti insiden itu, tujuan perjalanan ini, dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu”.Sebuah kapal selam bertenaga nuklir Angkatan Laut AS tertancap sebuah benda saat beroperasi di perairan internasional di kawasan Indo-Pasifik, kata Kantor Urusan Publik Armada Pasifik, Kamis.Armada Pasifik Angkatan Laut AS mengatakan bahwa kapal selam itu tetap dalam kondisi aman dan stabil dan bahwa pembangkit tenaga nuklir tetap tidak terpengaruh dan beroperasi penuh.Menurut Angkatan Laut, 11 pelaut menerima luka sedang hingga ringan selama insiden tersebut.Kapal, yang tidak memberikan sinyal bahaya, bergerak menuju pangkalan di Guam dan akan tiba di sana pada hari Jumat.(IT/TGM)