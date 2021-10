Taliban dan AS Akhiri Pembicaraan 2 Hari di Doha

IslamTimes - Perwakilan dari Taliban dan Amerika Serikat telah menyelesaikan pembicaraan di Doha, Qatar, setelah membahas masalah bilateral dan evakuasi.

Pembicaraan itu adalah pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus.Media lokal yang melaporkan dari Doha mengatakan pada hari Minggu (10/10) bahwa delegasi Afghanistan telah menggambarkan pembicaraan bilateral dua hari sebagai "positif."Taliban mengatakan pembicaraan "berjalan dengan baik," dengan Washington membebaskan aliran bantuan kemanusiaan ke Afghanistan setelah setuju untuk tidak menghubungkan bantuan semacam itu dengan pengakuan resmi Taliban.Pihak AS menolak untuk memberikan pengakuan politik kepada penguasa baru negara itu, kata Taliban.Delegasi Afghanistan, yang dipimpin oleh Penjabat Menteri Luar Negeri Mullah Amir Khan Muttaqi, telah datang ke Doha untuk mencari pengakuan AS dan internasional, yang dapat mengarah pada dukungan keuangan internasional.Berkenaan dengan evakuasi warga Afghanistan dan warga negara asing, Taliban menegaskan kembali bahwa mereka akan “memfasilitasi prinsip pergerakan warga negara asing.”Para pejabat AS mengatakan pembicaraan Doha merupakan kelanjutan dari "keterlibatan pragmatis" dengan kelompok itu dan "bukan tentang memberikan pengakuan atau memberikan legitimasi" kepada Taliban.Perjanjian AS-Taliban, yang dinegosiasikan pada tahun 2020, telah menyerukan pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh pemerintah Afghanistan, yang dengan cepat runtuh pada 15 Agustus.Presiden Ashraf Ghani saat itu melarikan diri dari negara itu dalam menghadapi serangan kilat oleh Taliban, yang mengikuti keputusan Presiden AS Joe Biden untuk menarik pasukan NATO pimpinan AS.“Delegasi AS berfokus pada masalah keamanan dan terorisme dan perjalanan yang aman bagi warga AS, warga negara asing lainnya dan mitra Afghanistan kami, serta pada hak asasi manusia, termasuk partisipasi yang berarti dari perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek masyarakat Afghanistan,” kata Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.Price mengatakan Taliban akan diadili berdasarkan tindakan mereka, bukan hanya kata-kata mereka.[IT/r]