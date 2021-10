Eks-Kepala Perangkat Lunak Pentagon: AS Kalah dalam Pertempuran Kecerdasan Buatan dengan China

IslamTimes - Amerika Serikat telah kalah dalam pertempuran kecerdasan buatan [AI] dengan China yang menuju dominasi global karena kemajuannya dalam kemampuan siber yang muncul, kata mantan kepala perangkat lunak Pentagon kepada Financial Times.

China, ekonomi terbesar kedua di dunia, kemungkinan akan mendominasi banyak teknologi utama yang muncul, terutama kecerdasan buatan, biologi sintetis, dan genetika dalam satu dekade atau lebih, menurut penilaian intelijen Barat.Nicolas Chaillan, chief software officer pertama Pentagon yang mengundurkan diri sebagai protes terhadap lambatnya transformasi teknologi di militer AS, mengatakan kegagalan untuk merespons membahayakan Amerika Serikat."Kami tidak memiliki peluang bersaing melawan China dalam 15 hingga 20 tahun. Saat ini, itu sudah menjadi kesepakatan; menurut saya sudah berakhir," katanya kepada surat kabar itu.“Apakah perlu perang atau tidak, itu semacam anekdot,” katanya, dengan alasan China akan mendominasi masa depan dunia, mengendalikan segalanya mulai dari narasi media hingga geopolitik. Dia mengatakan pertahanan dunia maya AS di beberapa departemen pemerintah berada di "tingkat taman kanak-kanak."Chaillan mengkritik keengganan Google untuk bekerja dengan departemen perang AS pada AI, dan perdebatan ekstensif tentang etika AI, karena memperlambat Amerika Serikat.Google tidak segera memberikan komentar di luar jam kerja.[IT/r]