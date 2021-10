Rusia Tidak Menerima Kehadiran Militer AS di Asia Tengah

IslamTimes- Sergey Ryabkov membuat pernyataan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland pada hari Selasa, menurut TASS.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov telah berbicara tentang tidak dapat diterimanya kehadiran militer AS di Asia Tengah, kata media Rusia.Sergey Ryabkov membuat pernyataan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland pada hari Selasa, menurut TASS.Pada pembicaraan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland pada hari Selasa, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menunjukkan tidak dapat diterimanya kehadiran militer AS di Asia Tengah.Ryabkov mengatakan kepada TASS bahwa Afghanistan telah dibahas pada pertemuan dengan Victoria Nuland. "Kami menekankan tidak dapat diterimanya kehadiran militer AS di negara-negara Asia Tengah dalam bentuk apa pun," kata Ryabkov.Menurut kantor berita Rusia, laporan itu muncul setelah Wall Street Journal mengatakan bahwa Rusia dan AS diduga telah membahas kemungkinan militer AS menggunakan pangkalan Rusia di Asia Tengah.(IT/TGM)