'Sudah Berakhir': Mantan Pejabat Pentagon Mengklaim China Telah Mengalahkan AS dalam Pertempuran Kecerdasan Buatan

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin sebelumnya mengakui bahwa China adalah penantang utama kemampuan AS untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI); namun, seorang mantan pejabat pertahanan sekarang mengatakan bahwa Washington telah dikalahkan oleh Beijing dalam pengembangan AI.

Seorang mantan kepala perangkat lunak yang bekerja dengan Departemen Pertahanan AS (DoD) telah mengindikasikan bahwa China telah mengalahkan AS dalam hal kecerdasan buatan, menggarisbawahi bahwa kurangnya dukungan dari badan pemerintah memainkan peran besar dalam kemunduran.Nick Chaillan menjabat sebagai Chief Software Officer Angkatan Udara AS, naik ke jabatan tersebut Mei 2019.Waktunya dengan agensi berakhir pada awal September, ketika ia juga menulis pos berapi-api di LinkedIn yang merinci alasannya pengunduran dirinya.Salah satu poin utama Chaillan adalah pernyataannya bahwa kepemimpinan senior dalam badan tersebut gagal untuk bertindak saat dibutuhkan, dan bahwa ada kekurangan dana dalam proyek yang sangat menghambat proyek.[IT/r]