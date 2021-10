Konvoi Militer AS Diserang Di Irak Selatan

IslamTines- Saluran Telegram Berita Sabreeen melaporkan pada Rabu sore bahwa konvoi logistik militer AS diserang di provinsi Basra di Irak selatan.

Sebuah konvoi logistik militer milik pasukan AS di Irak menjadi sasaran bom di selatan negara itu, kata media setempat.Saluran Telegram Berita Sabreeen melaporkan pada Rabu sore bahwa konvoi logistik militer AS diserang di provinsi Basra di Irak selatan.Menurut laporan itu, konvoi itu ditargetkan di dekat penyeberangan perbatasan Jerishan.Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Sementara itu, Shafaq News mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa sebuah bom meledak di sebelah konvoi yang disebutkan di atas.Tidak ada yang terluka dalam ledakan itu, kata sumber itu.Selama beberapa minggu terakhir, sejumlah besar konvoi militer milik pasukan Amerika telah memasuki Irak melalui kerja sama dengan perusahaan Irak melalui berbagai penyeberangan perbatasan.Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir, konvoi yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Irak telah berulang kali menjadi sasaran bom pinggir jalan.(IT/TGM)