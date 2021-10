Angkatan Laut AS dan Israel Dilaporkan Memetakan Tindakan Bersama untuk Melawan Iran

IslamTimes - Serangkaian pertemuan antara angkatan laut AS dan Zionis Israel berfokus pada upaya koordinasi bersama baru untuk memerangi Iran di Teluk Persia dan Laut Merah, itu dirinci pada hari Rabu (13/10).

Pekan lalu, Wakil Laksamana Brad Cooper, komandan Armada Kelima AS, melakukan perjalanan ke Zionis Israel dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Zionis Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi, Komandan Angkatan Laut Zionis Israel Wakil Laksamana David Saar Salama, dan perwira tinggi lainnya dari Angkatan Laut Zionis Israel.Fokus utama pertemuan itu adalah bagaimana mengekang dan melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran di kawasan itu, Breaking Defense melaporkan.Kedua angkatan laut itu mencari cara untuk melawan kapal serang cepat berawak dan tak berawak Iran.Sebuah sumber Zionis Israel menyampaikan ke outlet bahwa kedua belah pihak akan memiliki "saluran terbuka" yang akan memungkinkan kedua angkatan laut untuk terlibat dalam operasi gabungan.Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pengalihan tanggung jawab AS atas Israel dari Komando Eropa AS (EUCOM) ke Komando Pusat AS (CENTCOM).[IT/r]Pergeseran ini melihat operasi angkatan laut bersama Israel dengan AS bergeser dari Mediterania, seperti di bawah EUCOM, ke Laut Merah, Teluk Persia, dan Samudra Hindia di bawah CENTCOM.Dengan kemampuan angkatan laut Israel menjadi lebih penting untuk pertahanannya, angkatan laut mereka telah mengumpulkan sebagian besar dana pertahanan negara.Israel telah mengakuisisi kapal selam dan kapal perang Jerman, korvet Saar 6 dan kapal selam canggih Dolphin 2 dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan pertahanan maritim mereka.[IT/r]