Administrasi Biden Tidak Akan Mencabut Semua Sanksi Iran

Penjabat direktur Inisiatif Masa Depan Iran di Pusat Asia Selatan Dewan Atlantik percaya bahwa pemerintahan Biden tidak akan mencabut semua sanksi Iran dan kebangkitan JCPOA membutuhkan kompromi.Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyebut sikap AS terhadap JCPOA "tidak konstruktif" dan mengatakan bahwa pemerintah Iran tidak akan menunggu janji kosong dari pihak lain dalam kesepakatan itu.“Pemerintahan baru akan melanjutkan negosiasi, kata Iran FM, menambahkan bahwa pemerintahan Raeisi sedang meninjau kasus-kasus negosiasi sebelumnya.Iran telah mengadakan enam putaran pembicaraan dengan peserta JCPOA yang dikenal sebagai P4+1 dengan tujuan untuk menyelamatkan JCPOA di ibu kota Austria, Wina. Teheran bersikeras bahwa pihaknya akan melanjutkan kepatuhan penuh terhadap kesepakatan setelah penghapusan sanksi yang diberlakukan secara ilegal oleh pemerintahan AS sebelumnya di bawah Trump terhadap Teheran setelah penarikan sepihak dan tidak sah dari JCPOA pada Mei 2018.Ia telah menekankan bahwa mereka akan meninggalkan pembicaraan Wina jika terlalu lama dan jika tuntutan sahnya sesuai JCPOA tidak terpenuhi. Bagaimanapun, pihak-pihak lain, terutama Eropa tampaknya menghabiskan waktu sementara pemerintahan baru AS masih berpegang teguh pada sanksi era Trump.Pemerintah AS saat ini belum memenuhi janji yang dibuat Joe Biden selama kampanye pemilihan presidennya untuk membatalkan tindakan Trump dan kembali ke kesepakatan. Sementara itu, Teheran juga menekankan bahwa kembalinya pemerintahan Biden ke perjanjian tanpa mencabut sanksi sama sekali tidak penting.(IT/TGM)