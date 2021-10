John Bolton:  Rusia Membuat 'KESALAHAN BESAR' dengan Lebih Dekat dengan China daripada Kekuatan Barat

IslamTimes - Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan kepada RT's Going Underground bahwa Moskow telah memilih jalur strategis yang salah dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Beijing daripada memperbaiki hubungan dengan AS dan Eropa Barat.

“Saya pikir keamanan terbesar Rusia terletak pada bergerak ke Barat, bukan ke Timur,” kata Bolton dalam sebuah wawancara yang ditayangkan secara penuh pada hari Sabtu (16/10). Dia menambahkan bahwa bukanlah kepentingan jangka panjang Rusia untuk bersekutu erat dengan China, dengan mengatakan, “Dengan memisahkan diri dari potensi hubungan yang lebih dekat dengan Barat yang kita miliki setelah runtuhnya Uni Soviet, saya pikir kita telah kehilangan banyak waktu dan kesempatan.”Menolak saran pembawa acara RT Afshin Rattansi bahwa kebijakan AS dan NATO mendorong Rusia ke pelukan China, mantan penasihat Presiden Donald Trump mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah memilih untuk bekerja lebih erat dengan Beijing.“Dan saya pikir itu adalah kesalahan besar bagi Rusia,” bantah Bolton. “Saya pikir Rusia punya banyak minyak yang dengan senang hati dijual ke China, punya senjata strategis yang dengan senang hati dijual ke China, tapi saya pikir Rusia membuat keputusan yang sangat buruk dengan membuang bagiannya di masa depan – untuk sisa tahun ini. abad ini, berpotensi – dengan China.”Memilih China daripada kekuatan Barat dapat menempatkan Moskow dalam bahaya pada akhirnya kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Rusia di sebelah timur Ural, kata Bolton. “Anda memiliki negara dengan populasi besar dan tidak banyak sumber daya alam di selatan Rusia dengan, di bagian itu, banyak sumber daya alam dan sangat sedikit orang.”Dia tidak berbicara tentang stabilitas strategis jangka panjang dari sudut pandang Rusia, dan saya hanya akan mendesak orang-orang di Rusia yang memikirkan masalah ini untuk berpikir panjang dan keras sebelum mereka terlalu dekat dengan China.Bolton menyalahkan keengganan AS untuk merundingkan perjanjian kontrol senjata baru dengan Rusia atas kebangkitan China sebagai kekuatan nuklir utama. Dia mengatakan bahwa selama Perang Dingin, kesepakatan semacam itu pada dasarnya adalah "negosiasi bipolar" antara AS dan Rusia, meskipun beberapa negara lain memiliki beberapa nuklir.“Hari ini, kami membaca di surat kabar dari satelit komersial di atas konstruksi China dari ratusan silo balistik baru, yang jelas sedang digali untuk dimasukkan ke dalam hulu ledak nuklir,” kata Bolton. “Kemampuan China di bidang nuklir berkembang pesat… Jika kita ingin melakukan negosiasi senjata strategis baru dengan Rusia, China harus disertakan. Sama sekali tidak masuk akal untuk berpura-pura bahwa kita masih hidup dalam Perang Dingin, era nuklir bipolar.”Bolton mengecam Trump dan Presiden Joe Biden atas penarikan AS dari Afghanistan, yang menurutnya membuat Amerika kurang aman dengan meningkatkan risiko negara Asia Tengah itu kembali digunakan sebagai pangkalan untuk operasi teroris. “Ada potensi berkumpulnya teroris dari daerah anarkis di seluruh dunia ke pemerintah yang lebih ramah di Afghanistan,” katanya. "Saya pikir itu adalah sesuatu yang kita semua harus khawatirkan." [IT/r]