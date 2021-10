Analis: AS Tidak Dalam Posisi Untuk Mendikte Aturan Untuk Negara Berdaulat 

IslamTimes- Dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin, komentator mengatakan Gedung Putih dan sekutunya terus melanggar hukum internasional, bertindak sebagai negara jahat ketika berurusan dengan negara-negara berdaulat.

Amerika Serikat tidak dalam posisi untuk mendikte aturannya kepada negara-negara berdaulat dan berperilaku seperti kepolisian di Amerika Latin dan di tempat lain di dunia, kata Carlos Martinez, seorang aktivis dan analis politik yang berbasis di London.Dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin, komentator mengatakan Gedung Putih dan sekutunya terus melanggar hukum internasional, bertindak sebagai negara jahat ketika berurusan dengan negara-negara berdaulat.“Pesan penting dari AS adalah bahwa hukum internasional tidak berlaku untuk itu. AS terus-menerus berbicara tentang menjadi pembela aturan berdasarkan tatanan internasional, tetapi tampaknya menentang tatanan itu dalam situasi di mana AS bertanggung jawab dan negara-negara lain harus mengikutinya, ”kata Martinez.“Sebenarnya aturan berdasarkan ketertiban adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sistem hukum internasional yang dibangun di atas dasar Piagam PBB.”“Dan sehubungan dengan aturan aktual berdasarkan tatanan internasional, kita harus mengatakan bahwa AS dan sekutunya bertindak sebagai negara jahat.”Mengomentari ekstradisi Alex Saab ke AS, seorang pengusaha Kolombia dan sekutu dekat Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela, Martinez mengatakan “ekstradisi dan penahanan aslinya benar-benar bertentangan dengan hukum internasional.”“Saab adalah diplomat yang dihormati. Dia adalah utusan pemerintah Venezuela. Dan di bawah Konvensi Jenewa, dia memiliki kekebalan diplomatik; dia tidak dapat ditangkap dan dia tidak dapat diekstradisi.”(IT/TGM)