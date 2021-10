Pesawat Rusia 'Mengawal' Dua Pesawat Tempur AS Di Atas Laut Hitam

IslamTimes- Mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, kantor berita RIA melaporkan bahwa dua pesawat Sukhoi Su-30 mengawal dua pembom strategis B-1B di atas laut pada hari Rabu.

Rusia mengatakan telah mengirim dua jet tempur untuk “mengawal” dua pesawat tempur AS di atas Laut Hitam untuk mengamankan perbatasan negara.Mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, kantor berita RIA melaporkan bahwa dua pesawat Sukhoi Su-30 mengawal dua pembom strategis B-1B di atas laut pada hari Rabu.Dalam langkah serupa, sebuah Mikoyan MiG-31 Rusia dikerahkan pada hari Minggu untuk mengawal B-1B Lancer yang melintasi Laut Jepang.Beberapa hari sebelumnya, sebuah insiden terjadi dengan kapal perusak (Destroyer)angkatan laut AS di timur jauh. Kapal perusak berpeluru kendali berusaha melanggar perbatasan negara Rusia di wilayah tersebut. Kapal perusak Admiral Tributs Rusia mendekati kapal Amerika dan mengejarnya keluar dari daerah tersebut, yang telah dinyatakan terlarang “untuk navigasi karena latihan dengan tembakan artileri” selama latihan militer bersama antara Rusia dan China. Kapal perang AS telah mengabaikan peringatan berulang kali untuk meninggalkan daerah itu, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, yang mengecam "pelanggaran kasar" kapal perusak terhadap aturan internasional. Kapal perusak Amerika itu mengubah arah ketika kedua kapal itu hanya berjarak 60 meter dari satu sama lain dan melaju menjauh, tambahnya.(IT/TGM)