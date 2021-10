Jake Sullivan Bahas Normalisasi Israel dengan Putra Mahkota Saudi

Mohammad Bin Salman, Saudi Crown Prince

IslamTimes - Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengemukakan kemungkinan Arab Saudi menormalkan hubungan dengan Zionis Israel selama pertemuannya dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman bulan lalu, Axios melaporkan Rabu (20/10).

Pada September tahun lalu, Bahrain dan UEA menandatangani Kesepakatan Abraham yang ditengahi AS untuk menormalkan hubungan dengan Negara Yahudi.Sudan dan Maroko menjalin hubungan diplomatik dengan Tel-Aviv masing-masing pada Oktober dan Desember 2020.Spekulasi kemudian muncul bahwa Saudi mungkin mengikutinya.Putra mahkota Saudi tidak langsung menolak proposal normalisasi Sullivan selama pertemuan mereka pada 27 September di Kota Laut Merah Neom.Sebaliknya, bin Salman dilaporkan mengatakan akan memakan waktu dan memberi Sullivan daftar langkah-langkah yang harus dipenuhi terlebih dahulu - termasuk pemanasan hubungan dengan AS, menurut laporan Rabu yang mengutip tiga sumber AS dan Arab.Langkah-langkah tersebut termasuk peningkatan hubungan bilateral AS-Saudi, yang telah menjadi tegang sejak pemilihan Presiden AS Joe Biden, yang menetapkan harapan bagi Arab Saudi untuk meningkatkan catatannya tentang hak asasi manusia – masalah utama dalam hubungan AS-Saudi.Setiap kesepakatan Saudi untuk menormalkan hubungan dengan Zionis Israel akan membutuhkan langkah-langkah signifikan oleh Zionis Israel dalam masalah Palestina, kata laporan itu.Riyadh telah lama menyatakan bahwa mereka tidak akan normalisasi dengan Zionis Israel sampai konflik Zionis Israel-Palestina diselesaikan dan sebuah negara Palestina didirikan berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.Kembali pada tahun 2018, dalam sebuah wawancara dengan majalah The Atlantic yang berbasis di AS, pewaris berusia 32 tahun itu menyatakan bahwa Zionis Israel memiliki hak atas tanahnya sendiri bersama dengan Palestina.“Saya percaya bahwa setiap orang, di mana pun, memiliki hak untuk hidup di negara mereka yang damai.”Putra mahkota menambahkan bahwa “ada banyak kepentingan” yang dimiliki negaranya dengan Zionis Israel.Pemerintahan Biden telah berjanji akan "mengkalibrasi ulang" hubungan dengan Arab Saudi dalam pertemuannya dengan para pejabat Saudi pada Februari, setelah AS merilis laporan intelijen yang tidak diklasifikasikan yang melibatkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.Pejabat Biden juga berjanji untuk memperluas Kesepakatan Abraham pada peringatan satu tahun mereka, yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Trump, untuk secara aktif bekerja mendukung dan memperluas hubungan diplomatik yang berkembang antara Israel dan negara-negara Arab.Kesepakatan Abraham menciptakan perubahan dalam hubungan Arab-Zionis Israel – karena negara-negara Arab termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Mesir, Yordania dan Sudan – setuju untuk secara resmi dan terbuka menjalin hubungan diplomatik dengan Israel di tengah meningkatnya konflik Zionis Israel-Palestina. .Saudi dikatakan telah mendukung keputusan UEA untuk menandatangani perjanjian damai dengan Israel - dan membantu memfasilitasi perjanjian dengan membuka wilayah udaranya untuk pesawat Israel untuk penerbangan langsung dari Dubai ke Abu Dhabi. [IT/r]