Media Ibrani: Pelatihan 'Intens' Militer 'Israel' untuk Menyerang Fasilitas Nuklir Iran

IslamTimes - Setelah mendapatkan persetujuan untuk anggaran $ 1,5 miliar khusus untuk membiayai program tersebut, pasukan pendudukan Zionis 'Israel' dilaporkan sedang melakukan latihan untuk kemungkinan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran, jika negosiasi Wina gagal.

Laporan tersebut pertama kali muncul di Saluran 12 Zionis 'Israel' pada hari Kamis (21/10), mengklaim bahwa Kepala Staf Zionis Aviv Kochavi telah mengarahkan Angkatan Udara Zionis 'Israel' untuk berlatih "secara intensif" untuk serangan terhadap fasilitas pusat program nuklir Iran.Laporan itu tidak menyebutkan di mana latihan itu dilakukan atau apakah latihan itu disimulasikan atau dilatih di pesawat yang sebenarnya, dan tidak merujuk ke sumber mana pun dalam informasinya.Berita itu muncul hanya dua hari setelah pemerintah pendudukan Zionis menyetujui tambahan $ 1,5 miliar untuk anggaran militer 2022 untuk mempersiapkan serangan semacam itu - sebuah program yang diberi jeda dua tahun setelah pemerintahan Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] dan sanksi yang dijatuhkan kembali yang dirancang untuk mencekik ekonomi Iran.Tel-Aviv selalu tidak menyetujui JCPOA, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat itu termasuk di antara sedikit pemimpin yang mendukung klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Iran diam-diam menghindari pembatasan kesepakatan.Menanggapi langkah Trump, Iran mulai memproduksi kemurnian lebih tinggi dari uranium olahan dan dalam jumlah yang lebih besar daripada yang diizinkan berdasarkan kesepakatan nuklir, meskipun tidak ada yang mendekati yang mampu digunakan untuk membuat bom nuklir.Sementara para pemimpin 'Israel' dan AS berulang kali mengklaim bahwa Iran hanya dalam waktu singkat untuk memiliki senjata yang layak, intelijen militer Zionis baru-baru ini mengatakan Iran "tidak menuju bom sekarang."Sejak Presiden AS Joe Biden menjabat, enam putaran pembicaraan yang diarahkan untuk menghidupkan kembali JCPOA telah diadakan di Wina, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai.Putaran ketujuh akan segera dimulai, dan pemerintahan Perdana Menteri 'Israel' Naftali Bennett telah meningkatkan kebisingan tentang perlunya kesepakatan yang lebih kuat dan untuk Zionis 'Israel' dan AS untuk menyusun "Rencana B" dalam pembicaraan kasus akhirnya gagal.Majid Takht Ravanchi, duta besar Iran untuk PBB, baru-baru ini memperingatkan rezim Zionis agar tidak “salah perhitungan atau petualangan militer yang menargetkan Iran dan program nuklirnya.”Selanjutnya, pada hari Kamis dan Jumat, Iran mempraktekkan latihan nasionalnya sendiri yang melibatkan lima pangkalan udara dan sejumlah pejuang Iran, pesawat serang, transportasi, dan pesawat pengintai.[IT/r]