Tes Hipersonik Militer AS Terbaru Gagal

IslamTimes- Tumpukan booster, yang merupakan roket yang digunakan untuk mempercepat proyektil ke kecepatan hipersonik, gagal dan uji proyektil, badan luncur hipersonik, tidak dapat dilanjutkan, kata pernyataan Pentagon, menurut CNN.

AS mengalami kemunduran dalam perlombaan dengan China dan Rusia untuk mengembangkan senjata hipersonik ketika tes terbarunya gagal, media AS mengutip Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis.Tumpukan booster, yang merupakan roket yang digunakan untuk mempercepat proyektil ke kecepatan hipersonik, gagal dan uji proyektil, badan luncur hipersonik, tidak dapat dilanjutkan, kata pernyataan Pentagon, menurut CNN.Karena roket gagal, Pentagon tidak dapat menguji badan luncur hipersonik, yang merupakan komponen kunci yang diperlukan untuk mengembangkan senjata hipersonik.Para pejabat telah memulai peninjauan tes, yang berlangsung Kamis di Kompleks Pelabuhan Antariksa Pasifik di Kodiak, Alaska, untuk memahami penyebab kegagalan booster.Pentagon telah menjadikan pengembangan senjata hipersonik sebagai salah satu prioritas utamanya, terutama karena China dan Rusia sedang bekerja untuk mengembangkan versi mereka sendiri. Kegagalan tersebut merupakan pukulan lain bagi upaya AS setelah uji coba yang gagal pada bulan April dan terjadi beberapa hari setelah dilaporkan bahwa China telah berhasil menguji kendaraan luncur hipersonik.(IT/TGM)