Kepala Pentagon: AS Berkomitmen pada Kebijakan Satu China, Tetapi Akan Membantu Taiwan untuk Membela Diri

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan kembali komitmen Washington terhadap kebijakan Satu China, menambahkan bahwa AS akan membantu Taiwan untuk mempertahankan diri.

“Kami tetap berkomitmen pada kebijakan Satu China … Seperti yang telah kami lakukan di bawah beberapa pemerintahan, kami akan terus membantu Taiwan dengan sumber daya dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri,” kata kepala Pentagon pada konferensi pers NATO.Ketika ditanya tentang reaksi Washington jika China menyerang Taiwan, Austin mengatakan bahwa dia “tidak akan terlibat dalam hipotesis”.Sebelumnya pada hari Jumat (22/10), Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa negara itu akan membela Taiwan jika diserang oleh China.Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun, pada bagiannya, mendesak masyarakat internasional untuk meminta AS berhenti menyeret Taiwan ke dalam perang.The Wall Street Journal melaporkan awal bulan ini bahwa Marinir AS dan pasukan operasi khusus telah diam-diam melatih tentara Taiwan untuk bertahan melawan potensi agresi China.[IT/r]