AS Mengklaim Telah Membunuh Anggota Senior Al-Qaeda di Suriah Idlib

IslamTimes- Mayor Angkatan Darat AS John Rigsbee Juru bicara organisasi teroris AS yang dijuluki "Komando Pusat AS, (CENTCOM)" di wilayah Asia Barat pada Jumat mengklaim bahwa mereka telah membunuh salah satu pemimpin utama kelompok teroris Al-Qaeda Abdul Hamid al-Matar di Idlib Suriah propinsi.

Seorang juru bicara Komando Pusat AS mengklaim bahwa seorang pemimpin senior al-Qaeda tewas dalam serangan pesawat tak berawak di barat laut Suriah di provinsi Idlib pada hari Jumat.Mayor Angkatan Darat AS John Rigsbee Juru bicara organisasi teroris AS yang dijuluki "Komando Pusat AS, (CENTCOM)" di wilayah Asia Barat pada Jumat mengklaim bahwa mereka telah membunuh salah satu pemimpin utama kelompok teroris Al-Qaeda Abdul Hamid al-Matar di Idlib Suriah propinsi.Dia mengklaim, "Kami tidak memiliki bukti bahwa warga sipil terluka akibat serangan pesawat tak berawak," Shafagh News melaporkan.Pasukan teroris AS CENTCOM baru-baru ini mengklaim bahwa mereka telah membunuh pemimpin al-Qaeda 'Salem Abu Ahmed' di Idlib Suriah.Operasi pasukan teroris AS di wilayah Suriah dengan dalih memerangi terorisme datang dengan syarat mereka hadir secara ilegal di wilayah Suriah dan sejauh ini, ratusan warga sipil telah kehilangan nyawa dengan dalih melakukan serangan tersebut.Untuk alasan ini, para pejabat Suriah telah berulang kali memprotes kehadiran pasukan teroris AS di wilayahnya.(IT/TGM)