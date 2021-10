Tentara Suriah Blokir Konvoi AS di Hasakah

IslamTimes- Pasukan tentara Suriah, dikerahkan di sebuah pos pemeriksaan keamanan di dekat desa al-Damkhiya di barat daya kota Qamishli, memblokir jalan dan mencegah lewatnya kendaraan lapis baja AS yang melintas di sepanjang jalan raya yang strategis.

Sebuah konvoi militer AS terpaksa mundur dari sebuah daerah di provinsi timur laut Suriah Hasakah setelah tentara pemerintah memblokirnya, di tengah kemarahan publik atas pengerahan pasukan asing di wilayah kaya minyak itu.Pasukan tentara Suriah, dikerahkan di sebuah pos pemeriksaan keamanan di dekat desa al-Damkhiya di barat daya kota Qamishli, memblokir jalan dan mencegah lewatnya kendaraan lapis baja AS yang melintas di sepanjang jalan raya yang strategis.Pasukan Amerika kemudian dipaksa untuk berbalik dan kembali ke arah asal mereka. Tidak ada laporan tentang bentrokan atau cedera.Perkembangan itu terjadi beberapa hari setelah penduduk lokal dari sebuah desa di provinsi Suriah yang sama mencegah konvoi militer AS melewati komunitas tersebut.Jaringan berita televisi al-Mayadeen Lebanon melaporkan bahwa konvoi AS yang terdiri dari empat kendaraan lapis baja terpaksa berbalik dan kembali ke arah asalnya setelah penduduk desa di Hamu memblokir jalan dan mencegahnya lewat.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.(IT/TGM)