China Memperoleh Unggul dalam Kecerdasan Buatan Militer atas AS

IslamTimes - Para pejabat AS memperingatkan bahwa kemajuan pesat China dalam kecerdasan buatan pada akhirnya dapat memberi Beijing keunggulan yang menentukan dalam militer dan dominasi di sektor-sektor utama lainnya, karena dua ekonomi terbesar dunia bersaing untuk supremasi teknologi.

Pejabat di Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional mengeluarkan peringatan mengerikan pada hari Jumat (22/10) kepada pejabat pemerintah lokal dan negara bagian dan pemimpin bisnis tentang risiko menerima investasi atau keahlian China di industri penting.Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam militer dan peperangan membuatnya sangat diperlukan untuk konflik di masa depan.Beijing telah menetapkan tujuan untuk membuat langkah besar dalam kecerdasan buatan, robotika, dan bidang lainnya dalam rencana yang dikenal sebagai “Made in China 2025.”Ini sangat mengkhawatirkan para pejabat AS, yang telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat sudah kehilangan supremasi kecerdasan buatan ke China.China dilaporkan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan sistem tempur cerdas tak berawaknya, kesadaran situasional medan perang dan pengambilan keputusan, dan memfasilitasi pelatihan lanjutan, simulasi, dan latihan militer.Di bawah Presiden Joe Biden, badan-badan keamanan nasional AS melakukan dorongan agresif terhadap China, yang oleh beberapa pejabat disebut sebagai ancaman strategis terbesar bagi Amerika Serikat. Dalam jumpa pers yang jarang terjadi pada hari Kamis,Michael Orlando, penjabat direktur pusat kontraintelijen, memperingatkan bahwa Amerika Serikat “tidak boleh kalah” dari China di beberapa bidang penting termasuk kecerdasan buatan, sistem otonom, komputasi kuantum, semikonduktor dan bioteknologi.Orlando menuduh bisnis dan akademisi China terlalu setia dan melayani kepentingan Partai Komunis China.“Meskipun kami telah mengatakan ini selama bertahun-tahun, orang-orang tidak mencerna ini,” katanya.Namun, pejabat keamanan menolak untuk mengatakan apakah Amerika Serikat harus mengadopsi garis yang lebih keras untuk memerangi kebangkitan China, termasuk larangan langsung terhadap investasi China di sektor-sektor tertentu.Dalam perkembangan yang aneh awal bulan ini, chief software officer pertama Pentagon, Nicolas Chaillan, tiba-tiba mengundurkan diri sesaat sebelum memperingatkan bahwa AS “tidak memiliki peluang bersaing melawan China dalam 15 hingga 20 tahun” dalam hal perang siber dan kecerdasan buatan. .Chaillan mengatakan kepada Financial Times bahwa pertahanan siber di banyak lembaga AS berada di "tingkat taman kanak-kanak," dan bahwa raksasa teknologi seperti Google merugikan negara dengan tidak bekerja dengan militer lebih banyak pada kecerdasan buatan.Dia memperingatkan bahwa, di sisi lain, perusahaan-perusahaan China melakukan investasi besar-besaran di sektor ini.Beijing telah berulang kali menuduh Washington menyebarkan ketakutan tentang niatnya dan menolak penilaian intelijen AS terhadap China.[IT/r]