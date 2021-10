AS Mendesak Korea Utara untuk Menghentikan Uji Coba Rudal, Kembali ke Dialog

IslamTimes - Seorang diplomat senior Amerika Serikat mendesak Korea Utara untuk mengakhiri serangkaian uji coba rudal baru-baru ini dan melanjutkan negosiasi, beberapa hari setelah Pyongyang melakukan peluncuran rudal balistik bawah air pertamanya dalam dua tahun.

Sung Kim, pejabat tinggi AS untuk urusan Korea Utara, berbicara pada hari Minggu (24/10) setelah bertemu dengan pejabat Korea Selatan untuk membahas serangkaian uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini yang terjadi di tengah kebuntuan lama dalam diplomasi nuklir antara Washington dan Pyongyang, The Associated Press melaporkan .“Kami menyerukan DPRK untuk menghentikan provokasi dan kegiatan destabilisasi lainnya, dan sebaliknya, terlibat dalam dialog,” kata Kim kepada wartawan, merujuk pada Korea Utara dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea."Kami tetap siap untuk bertemu dengan DPRK tanpa prasyarat dan kami telah menjelaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK," katanya.Selasa (19/10) lalu, Korea Utara menembakkan rudal balistik yang baru dikembangkan dari kapal selam dalam uji coba senjata putaran kelima dalam beberapa pekan terakhir.Para pejabat Korea Selatan mengatakan rudal yang ditembakkan dari kapal selam tampaknya berada dalam tahap awal pengembangan.Namun, itu menandai uji coba peluncuran bawah laut pertama Korea Utara sejak Oktober 2019 dan yang paling terkenal sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari.Rudal yang ditembakkan dari kapal selam lebih sulit dideteksi sebelumnya dan akan memberi Korea Utara kemampuan serangan pembalasan sekunder.Peluncuran itu melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberlakukan di Korea Utara dan “menimbulkan ancaman bagi tetangga DPRK dan komunitas internasional,” kata Kim.Pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan siap untuk bertemu Korea Utara “di mana saja dan kapan saja” tanpa prasyarat.Namun Korea Utara mengatakan kembalinya pembicaraan tergantung pada AS yang membatalkan apa yang disebutnya kebijakan bermusuhan terhadap Pyongyang, referensi nyata untuk sanksi yang dipimpin AS dan latihan militer reguler antara Washington dan Seoul. [IT/r]