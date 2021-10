Rusia: Permintaan Iran Agar AS Menjamin Kesepakatan Nuklir Logis

IslamTimes- Mikhail Ulyanov membuat pernyataan dalam tweet hari Minggu saat menjawab seorang pengikut yang bertanya kepadanya tentang pendapatnya tentang mengapa pemerintahan AS Joe Biden menolak untuk menjamin kesepakatan meskipun kepresidenannya sendiri.

Duta Besar Rusia untuk organisasi internasional di Wina mengatakan permintaan Iran dari pemerintah AS untuk menjamin kesepakatan nuklir penting yang ditandatangani oleh Iran dan kekuatan dunia pada tahun 2015 tidak hanya logis tetapi juga "sesuai ... dengan akal sehat dasar."Mikhail Ulyanov membuat pernyataan dalam tweet hari Minggu saat menjawab seorang pengikut yang bertanya kepadanya tentang pendapatnya tentang mengapa pemerintahan AS Joe Biden menolak untuk menjamin kesepakatan meskipun kepresidenannya sendiri.Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht-Ravanchi mengatakan kepada wartawan pada awal Juli bahwa Republik Islam telah meminta Washington untuk memberikan jaminan kuat bahwa mereka tidak akan pernah lagi menarik diri dari kesepakatan nuklir secara sepihak.Dia menambahkan bahwa jaminan AS bahwa mereka tidak akan pernah secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir Iran lagi sangat penting untuk kesimpulan yang berhasil dari pembicaraan di Wina mengenai syarat kembalinya Washington ke perjanjian tersebut.(IT/TGM)