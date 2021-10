2 Tewas, 3 Terluka Dalam Penembakan Di California

IslamTimes- Menurut media lokal AS pada hari Senin, Polisi Crenshaw mengatakan bahwa penembakan massal terjadi Minggu malam di sebuah kompleks apartemen di Crenshaw, Mississippi, sebuah kota kecil yang hanya berpopulasi beberapa ratus orang sekitar 50 mil selatan Memphis.

Penembakan massal di Crenshaw, California telah menewaskan 2 orang dan melukai 3 lainnya, kata media lokal AS, Senin.Menurut media lokal AS pada hari Senin, Polisi Crenshaw mengatakan bahwa penembakan massal terjadi Minggu malam di sebuah kompleks apartemen di Crenshaw, Mississippi, sebuah kota kecil yang hanya berpopulasi beberapa ratus orang sekitar 50 mil selatan Memphis.Polisi Crenshaw sedang menangani penyelidikan, dan mereka mengkonfirmasi bahwa dua orang tewas dan tiga lainnya terluka.Polisi melaporkan sebelumnya bahwa tiga orang tewas tetapi pihak berwenang kemudian mengklarifikasi jumlah korban.Penembakan itu terjadi sekitar pukul 19:30 di luar apartemen Marie Lyles Meadows di Jones Street, kata Sheriff Quitman County. Polisi belum membuat pernyataan resmi atau mengatakan apa pun tentang tersangka, tetapi petugas sibuk sepanjang malam di tempat kejadian.Dua dari korban yang meninggal telah diidentifikasi oleh Sheriff Quitman County sebagai Derrick Small Jr. berusia 24 tahun dan Deshun Anderson yang berusia 19 tahun.Dua pria dan seorang wanita berusia 19 tahun dibawa ke Regional One di Memphis, menurut Departemen Sheriff Quitman.Penyelidik menemukan antara 60 hingga 100 peluru yang ditembakkan dari beberapa senjata api di seluruh kompleks apartemen.(IT/TGM)