Utusan utama AS untuk Iran mengatakan pada hari Senin bahwa “Kami berada dalam fase kritis dari upaya untuk melihat apakah kami dapat menghidupkan kembali JCPOA.”Berbicara kepada wartawan dalam pidatonya setelah perjalanannya ke Eropa dan kawasan Asia Barat pada hari Senin, utusan tinggi AS untuk Iran Robert Malley mengatakan pada hari Senin bahwa upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 sekarang berada dalam 'fase kritis'.Menurut Reuters, Malley mengklaim Washington semakin khawatir Teheran akan terus menunda kembalinya pembicaraan.“Kami berada dalam fase kritis dari upaya untuk melihat apakah kami dapat menghidupkan kembali JCPOA,” kata Malley. “Kami telah mengalami jeda selama berbulan-bulan dan alasan resmi yang diberikan oleh Iran mengapa kami dalam jeda ini sangat tipis.”Diplomat senior AS itu menegaskan bahwa AS akan tetap bersedia melakukan diplomasi dengan Iran.Iran dan sisa penandatangan JCPOA yang dikenal sebagai P4+1 telah mengadakan enam putaran pembicaraan sejauh ini tanpa hasil. Kekuatan Barat membuat tuntutan yang berlebihan selama pembicaraan dan pembicaraan ditunda pada akhir pemerintahan Iran sebelumnya di bawah Rouhani sampai pembentukan pemerintahan baru di Iran di bawah Presiden Ebrahim Raeisi.Pemerintahan baru Iran telah berjanji bahwa mereka akan kembali ke pembicaraan Wina jika mereka berorientasi pada hasil dan dapat menghasilkan hasil yang nyata bagi Iran dalam hal penghapusan sanksi dan kepatuhan para pihak oleh ketentuan JCPOA.Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pada hari Sabtu bahwa pembicaraan nuklir dengan P4+1 akan segera dilanjutkan.(IT/TGM)