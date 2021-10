AS Terus Menjarah Minyak Suriah dari Wilayah Al-Jazira

IslamTimes - Pendudukan AS terus menjarah minyak Suriah, media Suriah melaporkan pada hari Senin (25/10).

Kantor berita SANA mengutip sumber-sumber lokal di pedesaan Al-Ya'arubyia, di ujung timur laut Hasaka yang mengatakan bahwa konvoi kendaraan pendudukan AS yang sarat dengan minyak Suriah curian telah meninggalkan wilayah Suriah menuju Irak utara melalui penyeberangan al-Walid yang tidak sah. .“Selama beberapa jam terakhir, konvoi 33 kendaraan pendudukan AS termasuk k tanker yang sarat dengan minyak curian dari wilayah Al-Jazira Suriah menuju wilayah Irak melalui penyeberangan tidak sah al-Walid,” sumber dari Al-Ya'arubyia mengatakan kepada agensi Suriah.Sumber menambahkan bahwa kendaraan SUV milik milisi QSD yang dilengkapi dengan berbagai jenis senapan mesin mengiringi konvoi karena lebih dari 100 kendaraan telah meninggalkan wilayah Suriah menuju Irak.Dalam konteks lain, sumber lokal di Al-Ya'arubyia menyatakan bahwa konvoi lebih dari 50 kendaraan pendudukan AS termasuk tanker pendingin dan sejumlah tanker untuk mengangkut minyak telah masuk dan menuju kota Rmelan di pedesaan timur laut provinsi itu dan dari sana mereka menuju Tal Hamis, mencapai daerah Tal Baider di jalan raya Al-Dirbasyia-Hasaka.[IT/r]