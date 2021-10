Baqeri: “Era Penurunan AS Telah Dimulai”

IslamTimes - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri menyoroti berkurangnya kekuatan AS dan kelompok regionalnya.

Berbicara di sebuah acara militer pada hari Selasa (26/10), Mayor Jenderal Baqeri mengatakan era penurunan dan kelemahan "penjahat AS" dan kelompok regionalnya telah dimulai.Dia mengatakan tanda-tanda berkurangnya kekuatan AS dan pergeseran kekuasaan di dunia menjadi jelas setelah penarikan pasukan AS dari Afghanistan, Irak dan sebagian Suriah, serta pengurangan peralatan pertahanan udara dan anti-rudal Amerika yang canggih dari wilayah Teluk, dan penurunan jumlah pasukan angkatan laut AS di wilayah tersebut dan penyebarannya ke perairan selatan Cina.Komandan, sementara itu, memperingatkan bahwa ancaman AS dan Zionis masih ada.“Namun, tidak satu pun dari ini berarti pengurangan ancaman atau menganggap situasi normal dalam kaitannya dengan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran,” Baqeri dikutip oleh kantor berita Tasnim.“Penjahat AS dan Zionis telah menunjukkan bahwa meskipun telah menjadi sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan militer langsung, mereka tidak akan pernah meninggalkan plot dan permusuhan terhadap administrasi suci Republik Islam dan akan terus menimbulkan ancaman dan menciptakan masalah bagi Iran Islami dan mitra regional negara kita dalam berbagai bentuk,” tambah jenderal Iran itu.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pasukan militer Iran memantau ancaman terus-menerus dan meningkatkan kesiapan operasional mereka karena ancaman menjadi lebih rumit.[IT/r]