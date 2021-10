Iran Menegaskan Kembali Perlunya Pembentukan Pemerintahan Semua-Inklusif di Afghanistan

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh, yang negaranya akan menjadi tuan rumah pertemuan regional di Afghanistan pada Rabu (27/10), menggarisbawahi perlunya pembentukan pemerintah inklusif di negara tetangga yang dilanda gejolak itu.

Khatibzadeh mengatakan kepada wartawan di Tehran pada hari Selasa (26/10) bahwa pertemuan para menteri luar negeri dari enam negara tetangga Afghanistan ditambah Rusia akan diadakan di Tehran pada hari Rabu.Para diplomat top Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Pakistan akan menghadiri pertemuan itu secara langsung, sementara para menteri luar negeri China dan Rusia akan hadir secara online, tambahnya.Khatibzadeh juga mengatakan bahwa acara akan dibuka dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi dan bahwa Sekjen PBB akan mengirim pesan ke KTT.“Pesan dari Sekjen PBB untuk pertemuan di Tehran berarti bahwa Republik Islam akan menjadi pusat diplomasi aktif di kawasan, mengambil langkah-langkah untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional,” katanya, menyoroti dukungan Iran untuk rakyat Afghanistan selama empat dekade terakhir dan menampung hampir empat juta warga Afghanistan.Juru bicara itu lebih lanjut menekankan bahwa pertemuan Tehran bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara negara-negara tetangga Afghanistan dan menciptakan perdamaian abadi di sana, dengan mengatakan itu adalah kelanjutan dari pertemuan virtual para menteri luar negeri tetangga Afghanistan pada September.“Para peserta pertemuan itu menyepakati prinsip-prinsip dasar, termasuk bahwa masa depan Afghanistan harus dibentuk sesuai dengan kehendak rakyat negara itu. Pertemuan pertama juga sepakat untuk membentuk pemerintahan inklusif, di mana Afghanistan yang stabil dapat dianggap sebagai bagian dari pengaturan kerja sama regional yang inklusif. Selain itu, pemerintahan ini harus mencerminkan komposisi demografi dan etnis Afghanistan,” jelasnya.Khatibzadeh juga mencatat bahwa situasi Afghanistan saat ini disertai dengan kekhawatiran, pertimbangan, dan sekaligus harapan.“Saya berharap kita akan melihat mekanisme yang komprehensif di Afghanistan berdasarkan kehendak rakyatnya dan tanpa campur tangan asing. Bagi kami, rakyat Afghanistan, serta melindungi mereka dan hak-hak mereka, adalah prioritas pertama.”Khatibzadeh lebih lanjut mencatat bahwa Republik Islam selalu sangat menyarankan agar tidak campur tangan orang asing dalam urusan Afghanistan dan menghormati kemerdekaan dan integritas teritorial negara itu."Besok para menteri luar negeri akan menyampaikan pandangan resmi dari pemerintah masing-masing," katanya.Namun, juru bicara itu melanjutkan, apa yang "telah kita lihat dalam skandal pelarian AS dari Afghanistan setelah dua dekade pendudukan dan kekerasan tidak lain adalah penghancuran fondasi sosial, politik, dan keamanan negara itu".“Banyak negara percaya bahwa AS adalah faktor utama dalam situasi saat ini di Afghanistan. Tentu saja, patologi dan menemukan akar situasi di Afghanistan akan menjadi bagian dari pertemuan besok, tetapi prinsipnya adalah masa depan Afghanistan dan pembentukan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat negara itu.”Militer AS memimpin invasi ke Afghanistan pada tahun 2001 dalam apa yang mereka nyatakan sebagai perang melawan teror yang dimaksudkan untuk membasmi Taliban.Dua puluh tahun kemudian, pada pertengahan Agustus tahun ini, pemerintah dan militer Afghanistan runtuh dalam menghadapi kemajuan cepat Taliban di lapangan, yang banyak dikaitkan dengan penarikan tergesa-gesa pasukan pendudukan pimpinan AS dari negara itu.Khatibzadeh mengumumkan Iran menjadi tuan rumah konferensi di Afghanistan dalam konferensi pers pekan lalu, di mana dia mengatakan Iran berhubungan dengan semua pihak di Kabul dan "memantau dengan cermat" perkembangan di tetangga timur itu.Dia mendesak masyarakat internasional untuk menanggapi secara serius eskalasi kekerasan di Afghanistan, dengan mengatakan Iran berkomitmen untuk mencegah negara itu "memasuki siklus kekerasan dan teror" lagi.Konferensi Rabu juga akan berlangsung seminggu setelah pertemuan ketiga Konsultasi Format Moskow tentang Afghanistan diadakan di ibukota Rusia, di mana para peserta mendesak para penjajah untuk bertanggung jawab atas krisis saat ini di Afghanistan, yang telah membawa, menurut Program Pangan Dunia PBB (WFP), 3,2 juta anak balita mendekati gizi buruk akut.[IT/r]