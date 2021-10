Panglima Iran: Kelemahan AS Ditunjukkan dengan Melarikan Diri dari Negara-Negara Regional

IslamTimes - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri mengatakan bahwa penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan dan negara-negara regional lainnya adalah tanda penurunan kekuatan Washington.

Jenderal Baqeri merujuk pada pelarian AS dari Afghanistan, awal evakuasi pasukan Amerika dari Irak dan sebagian Suriah, pengurangan peralatan pertahanan udara canggih AS di sepanjang Teluk Persia, dan transfer pasukan angkatan laut AS ke wilayah di China Selatan sebagai tanda-tanda pergeseran kekuasaan di dunia.“Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah masa sulit dari ancaman masa lalu, hari ini kami menyaksikan periode penurunan dan kelemahan kriminal AS dan pengikut regionalnya,” katanya.“Tentu saja, tidak satu pun dari ini berarti penurunan ancaman atau normalisasi situasi sehubungan dengan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran,” kata Jenderal Baqeri.Jenderal top Iran juga memperingatkan bahwa meskipun aksi militer langsung menjadi sulit bagi Washington dan Tel Aviv, mereka tidak akan pernah meninggalkan konspirasi melawan pemerintahan Islam dan akan selalu menciptakan masalah bagi Iran dan mitra regionalnya.Dia menekankan bahwa situasi saat ini mengharuskan Angkatan Bersenjata untuk tetap waspada lebih dari sebelumnya.“Ketika ancamannya nyata, jelas, dan langsung, cara menghadapinya sedikit lebih sederhana dan lancar, tetapi ketika ancaman itu disertai dengan berbagai kompleksitas dan lapisan, tentu tugas kita lebih serius dan berat,” kata Jenderal Baqeri. .“Oleh karena itu, tugas tetap kami dalam menghadapi ancaman adalah memantau situasi oleh dinas intelijen, meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional semua komando dan tingkat yang lebih rendah, dan bersiap untuk segala kemungkinan,” katanya.Sementara itu, Kepala Organisasi Pertahanan Sipil Iran Brigadir Jenderal Gholamreza Jalali mengatakan pada hari Selasa (26/10) bahwa Amerika dan Zionis Israel saat ini berada dalam posisi terlemah mereka karena mereka telah kehilangan kohesi mereka."Hari ini, wajah paling rentan dari Amerika Serikat dan rezim Zionis ada di depan kita," katanya dalam konferensi pers.Jenderal Jalali lebih lanjut mengatakan bahwa rezim Zionis, dalam koordinasi penuh dengan Amerika, telah mengadopsi strategi tekanan habis-habisan ke ambang perang.“Perang dunia maya, tindakan sabotase, infiltrasi, dan operasi teroris adalah apa yang didefinisikan oleh rezim Zionis sebagai operasi untuk dirinya sendiri. Kami menyaksikan konfrontasi dengan rezim Zionis di laut, di darat, dan di sektor teknis dan industri,” tambahnya.Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatollah Sayid Ali Khamenei telah mengatakan November lalu bahwa situasi saat ini di AS adalah presentasi yang sangat jelas dari sifat demokrasi liberal, menambahkan bahwa penurunan rezim AS adalah fakta mutlak.Ayatollah Khamenei menulis di halaman Twitter-nya bahwa perkembangan di lapangan dan apa yang orang Amerika sendiri katakan tentang pemilihan presiden adalah manifestasi dari citra nyata demokrasi liberal.Pemimpin Tertinggi kembali menegaskan bahwa, selain pemenang pemilu, satu hal yang cukup nyata adalah kemunduran AS yang tak terhindarkan dalam berbagai aspek.[IT/r]