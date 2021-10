Negosiator Iran Di Moskow Untuk Pembicaraan Penghapusan Sanksi Dengan Pejabat Rusia

IslamTimes- Setibanya di Moskow pada Kamis malam, Ali Baqeri-Kani mengatakan kepada wartawan bahwa selama kunjungannya ke Moskow, ia akan bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Ryabkov, pada putaran baru pembicaraan yang akan diadakan yang bertujuan untuk menghapus sanksi brutal AS terhadap Iran.

Negosiator utama Iran dalam pembicaraan dengan anggota yang tersisa dari kesepakatan nuklir 2015 telah tiba di ibukota Rusia untuk melanjutkan pembicaraan yang dia mulai di Brussels tentang cara menghapus sanksi tidak sah AS yang dikenakan pada Republik Islam.Setibanya di Moskow pada Kamis malam, Ali Baqeri-Kani mengatakan kepada wartawan bahwa selama kunjungannya ke Moskow, ia akan bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Ryabkov, pada putaran baru pembicaraan yang akan diadakan yang bertujuan untuk menghapus sanksi brutal AS terhadap Iran.“Menurut kesepakatan dengan kelompok negara-negara P4+1 (Rusia, Inggris, Prancis, dan China plus Jerman) pembicaraan bilateral akan diadakan dengan masing-masing negara ini untuk berbagi pandangan tentang negosiasi, yang bertujuan untuk menghapus sanksi brutal yang telah dikenakan pada bangsa Iran. Dalam kerangka ini, putaran pertama pembicaraan dengan Rusia akan diadakan atas undangan Ryabkov,” kantor berita resmi Iran, IRNA, mengutipnya.Kepala negosiator Iran menekankan, “Putaran baru pembicaraan akan diadakan dengan satu-satunya tujuan agar sanksi brutal dan tidak sah AS terhadap Iran dihapus.”Baqeri-Kani menambahkan bahwa selain pencabutan sanksi, ia akan membahas peningkatan hubungan bilateral dan masalah-masalah lain yang menjadi kepentingan bersama dengan para wakil menteri luar negeri Rusia.(IT/TGM)