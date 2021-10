Pejabat: Israel Memiliki Kemampuan untuk Memblokir AS untuk Membuka Kembali Konsulat di Yerusalem untuk Palestina

IslamTimes - Seorang pejabat senior pemerintah AS telah mengkonfirmasi bahwa AS harus mendapatkan persetujuan Zionis Israel sebelum membuka kembali konsulat di Yerusalem untuk warga Palestina yang ditutup dua tahun lalu.

Pengungkapan itu terjadi selama sidang Rabu (27/10) oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat ketika Senator Bill Hagerty (R-TN) bertanya kepada Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya Brian McKeon tentang protokol untuk membuka konsulat di negara lain.“Apakah pemahaman Anda bahwa, di bawah hukum AS dan internasional, pemerintah Zionis Israel harus memberikan persetujuan afirmatifnya sebelum Amerika Serikat dapat membuka atau membuka kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem, atau apakah pemerintahan Biden percaya itu dapat bergerak maju untuk mendirikan misi AS kedua di ibu kota Zionis Israel Yerusalem tanpa persetujuan dari pemerintah Israel?” tanya Hagerty.“Senator, itu pemahaman saya – bahwa kita perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah tuan rumah untuk membuka fasilitas diplomatik apa pun,” jawab McKeon.Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Yerusalem tidak pernah secara eksplisit untuk orang Palestina dan didirikan pada tahun 1844, jauh sebelum Zionis Israel atau Otoritas Nasional Palestina dibentuk.Namun, setelah pembentukan Zionis Israel pada tahun 1948 dan pembukaan kedutaan besar AS yang terpisah di Tel Aviv, konsulat menyediakan layanan semacam itu bagi warga Palestina yang tidak lagi memiliki negara bagian untuk melakukannya.Setelah pemerintahan Trump mengumumkan pada tahun 2018 bahwa mereka memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sejalan dengan tindakan Kongres tahun 1995 yang berulang kali dikesampingkan oleh presiden sebelum dia tidak mau membuang sarang lebah ke dalam proses perdamaian yang rapuh, konsulat digabung dengan kedutaan.Awal tahun ini, setelah Presiden AS Joe Biden menjabat dan Zionis Israel berperang 11 hari dengan Hamas di Jalur Gaza, Biden mengungkapkan niatnya untuk membuka kembali konsulat bersama layanan lain untuk penduduk Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, sejumlah $75 juta dana pembangunan untuk Tepi Barat dan $110 juta untuk Gaza.Pendanaan untuk misi PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, juga dipulihkan setelah dipotong oleh Trump, menjadi $235 juta.[IT/r]