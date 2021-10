Riyadh Mencari Bantuan AS untuk Meningkatkan Sistem Rudal di tengah Operasi Pembalasan Perlawanan Yaman

Mohammed bin Salman, Arabia's Crown Prince

IslamTimes - Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Arab Saudi telah beralih ke Amerika Serikat untuk mencari bantuan dalam memperkuat sistem intersepsi misilnya, karena kerajaan – yang telah memimpin perang berkepanjangan di Yaman – tetap tidak dapat melindungi tanahnya dari operasi pembalasan tetangga selatannya.

Riyadh mencari bantuan AS di tengah tekanan Washington untuk mengakhiri blokade pelabuhan Yaman yang merupakan hambatan bagi pembicaraan gencatan senjata, Reuters mengutip dua sumber dengan pengetahuan tentang diskusi untuk mengakhiri perang Yaman serta seorang pejabat AS mengatakan.“Secara publik dan pribadi, kami telah menaruh banyak perhatian pada masalah pelabuhan dan bandara. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan oleh Arab Saudi,” kata pejabat senior pemerintah AS yang tidak mau disebutkan namanya.Sumber itu merujuk pada tekanan AS pada koalisi perang pimpinan Saudi melawan Yaman untuk membuka akses sepenuhnya ke pelabuhan dan bandara Sanaa, yang dikendalikan oleh pemerintah Yaman, seperti yang diminta oleh gerakan Ansraullah, yang menjalankan urusan negara, sebagai prasyarat untuk gencatan senjata. pembicaraan.Namun, rezim Riyadh ingin AS terlebih dahulu menyediakannya dengan senjata sehingga dapat mempromosikan sistem udaranya dalam menghadapi operasi drone dan rudal yang ditingkatkan tentara Yaman di tanah kerajaan, menurut sumber tersebut.Sejak 2015, Arab Saudi telah memimpin kampanye militer melawan Yaman untuk menggulingkan gerakan Ansarullah yang populer dan memasang kembali rezim Abd Rabbuh Mansur Hadi yang bersahabat dengan Riyadh, yang mengundurkan diri pada 2014 dan melarikan diri ke kerajaan.Perang yang berkepanjangan, disertai dengan pengepungan ekonomi yang menargetkan pelabuhan-pelabuhan utama Yaman, telah gagal mencapai tujuannya, menewaskan ratusan ribu orang Yaman, dan pada gilirannya, melemparkan negara Timur Tengah termiskin itu ke dalam apa yang disebut PBB sebagai bencana krisis kemanusiaan terburuk di dunia..Menurut perkiraan terbaru oleh UNICEF, perang berkepanjangan di Yaman telah menewaskan atau melukai setidaknya 10.000 anak, yang setara dengan empat anak setiap hari.Riyadh menikmati hubungan baik dengan AS di bawah mantan presiden, Donald Trump, yang menandatangani kesepakatan senjata besar dan kuat dengan kerajaan meskipun ada protes di seluruh dunia atas perang Riyadh melawan Yaman dan pelanggaran hak asasi manusianya, termasuk pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.Namun, di bawah Joe Biden, AS telah berusaha untuk mencerminkan sikap kerasnya terhadap Arab Saudi, dengan Biden bersumpah untuk mengakhiri kekuasaan penuh pendahulunya ke kerajaan.[IT/r]