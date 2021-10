Pasukan Pendudukan Israel Tangkap Pejabat PFLP di Ramallah

IslamTimes - Pasukan pendudukan Zionis Israel menangkap seorang pejabat di Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang bekerja dengan salah satu LSM pada Kamis (28/10) malam di Ramallah, media Palestina melaporkan.

Bashir al-Khairi, pejabat yang ditangkap, telah bertugas di dewan organisasi Addameer yang baru-baru ini ditunjuk oleh rezim pendudukan sebagai cabang dari kelompok Perlawanan Palestina.Al-Khairi juga pernah menjabat sebagai presiden Union of Agricultural Work Committees (UAWC) di masa lalu. Dia telah ditangkap oleh Israel beberapa kali di masa lalu.Enam organisasi – Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International -Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) dan Union of Palestine Women's Committees (UPWC) – dinyatakan oleh otoritas Zionis sebagai cabang PFLP bulan ini.[IT/r]