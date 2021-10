Laporan: Badan Intelijen AS Gagal Meramalkan Keruntuhan Cepat Kabul  

IslamTimes - Badan-badan AS mengalami kegagalan intelijen yang meluas mengenai pengambilalihan cepat ibukota Afghanistan oleh Taliban, ketika pasukan Amerika tetap berada di darat pada pertengahan Agustus, menurut sebuah laporan Kamis (28/10).

Ringkasan materi rahasia yang ditinjau oleh Wall Street Journal menunjukkan badan-badan tersebut melacak kemajuan Taliban dari musim semi 2020 hingga Juli ini, memprediksi kelompok militan akan terus mendapatkan tempat karena pemerintah yang didukung AS tidak mungkin bertahan tanpa dukungan dari Washington.Tetapi tidak satu pun dari hampir dua lusin penilaian intelijen meramalkan pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada 15 Agustus – ketika pasukan AS masih berada di lapangan, Journal melaporkan.Surat kabar itu memperoleh ringkasan laporan oleh empat badan intelijen utama: Badan Intelijen Pusat, Badan Intelijen Pertahanan, Kantor Direktur Intelijen Nasional dan biro intelijen Departemen Luar Negeri.Hanya satu bulan setelah Presiden Biden mengumumkan penarikan 2.500 tentara AS yang tersisa di Afghanistan, CIA merilis laporan 17 Mei yang memperkirakan pemerintah Ashraf Ghani akan jatuh pada akhir tahun.[IT/r]