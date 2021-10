Juru Bicara Mengutuk Sanksi Baru AS terhadap Iran

Saeed Kahtibzadeh, Iranian Foreign Ministry Spokesman.jpg

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk sanksi baru yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS pada sejumlah individu Iran sebagai indikator pendekatan paradoks Gedung Putih yang membuktikan sifatnya yang tidak dapat diandalkan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (29/10), Said Khatibzadeh mengutuk sanksi terbaru Departemen Keuangan AS terhadap orang-orang Iran yang alami dan legal.Khatibzadeh mengatakan pengenaan sanksi baru terhadap Republik Islam menunjukkan perilaku yang kontradiktif di pihak Gedung Putih, situs web Kementerian Luar Negeri melaporkan. Pemerintah yang berbicara untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 tetapi mengikuti jejak mantan presiden AS Donald Trump mengirimkan pesan bahwa itu tidak dapat dipercaya, tambahnya.Juru bicara itu mengatakan berbagai pemerintahan di AS telah membuktikan sejauh mana ketidakmampuan mereka untuk memahami realitas Iran.Khatibzadeh mencatat bahwa langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan tekanan maksimum pemerintahan Trump yang gagal dan sanksi ilegal dan menindasnya, menekankan bahwa kebijakan tersebut telah gagal menghasilkan hasil apa pun dan tidak akan menghasilkan apa pun kecuali kemunduran baru bagi AS.Juru bicara itu akhirnya menegaskan kembali bahwa tekanan dan sanksi ini tidak akan merusak tekad Iran untuk membela keamanan dan perdamaian rakyatnya yang terhormat, menambahkan bahwa Teheran akan dengan paksa menjaga jalur pembangunan berkelanjutan.Pada hari Jumat, Departemen Keuangan AS memberlakukan babak baru sanksi terhadap empat individu dan dua entitas yang diduga terlibat dalam mempromosikan program Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan Pasukan Quds-nya, meskipun Washington mengklaim sebagai serius dalam bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dan menghapus sanksi terhadap negara.Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) mengumumkan telah menunjuk anggota jaringan perusahaan dan individu yang telah memberikan "dukungan penting" untuk program drone. Departemen Keuangan mengklaim IRGC telah memasok UAV mematikan ke gerakan perlawanan di Lebanon, Palestina, Irak dan Yaman, yang diduga telah digunakan dalam “serangan terhadap pengiriman internasional dan pasukan AS.”Dia mengklaim bahwa sanksi yang terdaftar adalah bagian dari kebijakan kontraterorisme Washington yang sedang berlangsung, yang menargetkan “penyebar senjata pemusnah massal dan pendukungnya.”[IT/r]