Komandan Nujaba: Rakyat Irak Mendapatkan Kembali Kedaulatan dari Pendudukan AS Hanya Melalui Barel Senjata

Sheikh Akram al-Kaabi. Iraqi resistance group Harakat Hezbollah al-Nujaba Secretary General

IslamTimes - Tujuan rakyat Irak untuk mendapatkan kembali kedaulatan mereka dari pendudukan AS hanya akan tercapai melalui laras senjata, kata Sekretaris Jenderal kelompok perlawanan Irak Harakat Hizbullah al-Nujaba Sheikh Akram al-Kaabi.

“Keputusan bangsa Irak untuk memulihkan kedaulatan mereka akan dilaksanakan hanya melalui laras senjata yang suara raungannya akan menyelamatkan Irak dari cengkeraman penjajah,” kata al-Kaabi dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan melalui akun Twitter-nya.Komandan perlawanan Irak juga mencatat bahwa penjajah telah menjarah sumber daya Irak dan secara terang-terangan ikut campur dalam urusan negara untuk memicu kerusuhan.Mengutuk pendudukan AS yang terus berlanjut di Irak, dia menekankan bahwa meskipun pemerintah Irak mengumumkan tenggat waktu bagi pasukan Amerika untuk meninggalkan Irak pada akhir Desember tahun ini, tidak ada yang terjadi ke arah itu.Kembali pada bulan Juli, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi menyatakan bahwa misi AS di Irak akan beralih dari pertempuran ke peran "penasehat" pada akhir tahun.“Delegasi memutuskan, setelah pembicaraan teknis baru-baru ini, bahwa hubungan keamanan akan sepenuhnya beralih ke peran pelatihan, pemberian nasihat, bantuan, dan pembagian intelijen, dan bahwa tidak akan ada pasukan AS dengan peran tempur di Irak pada 31 Desember 2021.”Baghdad dan Washington mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama pada 26 Juli. Perjanjian tersebut, yang secara efektif hanya memberi nama baru bagi pendudukan militer AS di Irak, telah membuat marah kelompok-kelompok perlawanan Irak, yang telah memainkan peran penting dalam mengalahkan Daesh [singkatan bahasa Arab untuk kelompok teroris 'ISIS/ISIL'] di Irak pada tahun 2017.“Pemerintah AS yang jahat, melalui intimidasi, arogansi, dan ketidakhormatannya, terus menentang keputusan rakyat Irak, dan demonstrasi oleh jutaan orang [Irak] untuk mengusir semua pasukan asing dari negara itu,” al-Kaabi dikatakan.“Informasi yang kami terima menunjukkan kepada kami bahwa pasukan pendudukan telah mengubah beberapa rute ilegal mereka untuk memasuki Irak,” katanya, menjelaskan bahwa mereka memasuki Irak secara massal melalui pesawat dari Mesir.Nujaba SG juga mengatakan beberapa pasukan AS yang kalah di Afghanistan telah dipindahkan ke Irak. "Ini berarti bahwa negosiasi politik dengan Amerika Serikat yang jahat sekali lagi terbukti gagal," tambahnya.Kelompok perlawanan Irak terus-menerus menuntut penarikan semua pasukan Amerika dari negara Arab atas kegiatan destabilisasi mereka.Tuntutan tersebut sejalan dengan undang-undang yang diadopsi oleh parlemen pada Januari 2020 setelah pembunuhan militer AS terhadap dua komandan utama perang melawan Daesh, yaitu Jenderal Iran Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis Irak, di Baghdad pada 3 Januari tahun itu.[IT/r]