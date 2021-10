Sumber Kebijakan Tekanan Maksimum Dari Semua Masalah Terkait JCPOA

IslamTimes- "Ada satu aspek yang jelas tidak termasuk dalam kategori propaganda - fakta bahwa semua masalah disebabkan oleh kebijakan tekanan maksimum dari pemerintahan AS sebelumnya", kata Mikhail Ulyanov.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina mengatakan dalam sebuah tweet bahwa kebijakan tekanan maksimum dari mantan pemerintahan AS telah menyebabkan masalah terkait JCPOA saat ini."Ada satu aspek yang jelas tidak termasuk dalam kategori propaganda - fakta bahwa semua masalah disebabkan oleh kebijakan tekanan maksimum dari pemerintahan AS sebelumnya", kata Mikhail Ulyanov."Baca saja satu per satu laporan triwulan #IAEA terbitan 2016-2021", tambahnya.Dia membuat pernyataan sebagai reaksi terhadap klaim omong kosong yang dilontarkan oleh seorang penasihat Amerika di Foundation for Defense of Democracies.Sulit untuk melihat 9 bulan terakhir sebagai apa pun selain negara yang mengeksploitasi admin Biden dan obsesi Eropa yang naif dan irasional dengan JCPOA untuk menghindari penegakan sanksi, menstabilkan ekonominya, menghindari kecaman IAEA, dan memperluas kerja nuklir secara luas. Segala sesuatu yang lain adalah propaganda, Richard Goldberg, mengklaim dalam sebuah tweet.Kesepakatan 2015, lebih dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB – AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis – ditambah Jerman dan Uni Eropa. Terlepas dari pengakuan Badan Energi Atom Internasional tentang kepatuhan Iran terhadap semua kewajibannya, pemerintah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada Mei 2018.Pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi dengan berbagai dalih sejalan dengan tujuan permusuhannya terhadap Republik Islam Iran dan kemajuan perang ekonominya melawan Iran.(IT/TGM)