Media AS Akui 'Kenyataan Buruk' Bahwa Amerika Bisa Kalah Perang dengan China atas Taiwan

IslamTimes - Amerika Serikat harus menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi menikmati “keutamaan militer” di Pasifik Barat, dan menghadapi kenyataan “jelek” bahwa dia mungkin kalah dalam konflik militer dengan China atas Taiwan, Graham Allison, profesor pemerintahan di Harvard Kennedy School, telah memperingatkan.

Ketegangan antara AS dan China atas Taiwan, yang telah meningkat di bawah Donald Trump karena patroli "kebebasan navigasi" AS melalui Selat Taiwan dan penjualan senjata ke Taipei, telah meningkat ke level tertinggi baru di bawah Joe Biden atas janji presiden akan "mempertahankan" pulau Taiwan, dan media mengungkapkan bahwa pasukan AS sudah ditempatkan di sana.Dalam sebuah artikel untuk The National Interest, Allison menunjuk pada analisis baru-baru ini tentang kemungkinan perang atas Taiwan oleh sejumlah pejabat senior dan mantan pejabat, termasuk mantan Wakil Ketua Kepala Gabungan James Winnefeld dan mantan Direktur CIA Michael Morell, yang baru-baru ini menyimpulkan bahwa militer China dapat memberikan ‘fait accompli’ di Taiwan bahkan sebelum Washington mengerahkan pasukannya.Kolonel Bob Work, mantan wakil menteri pertahanan di bawah Barack Obama dan Joe Biden, telah mengungkapkan pesimisme yang lebih besar, dengan menyatakan secara terbuka (parafrase Allison) bahwa “dalam permainan perang paling realistis, Pentagon telah mampu merancang simulasi perang atas Taiwan, skor delapan belas sampai nol. Dan kedelapan belas itu bukan Tim USA.”Alasan untuk ini ada dua, menurut Allison.Yang pertama, seperti yang dikatakan mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis dalam Strategi Pertahanan Nasional 2018, adalah bahwa AS tidak lagi menikmati “superioritas dominan di setiap domain operasi” pasca-Perang Dingin, termasuk kemampuan untuk “secara umum mengerahkan pasukan kita ketika kita inginkan, kumpulkan di tempat yang kita inginkan, dan operasikan sesuai keinginan kita. Hari ini, setiap domain diperebutkan – udara, darat, laut, luar angkasa, dan dunia maya.”Yang kedua, Allison mencatat, berkaitan dengan kemajuan radikal China dalam kemampuan anti-akses/penolakan wilayah (A2/AD) – yang terdiri dari segala sesuatu mulai dari sistem rudal anti-kapal dan anti-udara hingga rudal balistik dan jelajah jarak jauh, peperangan elektronik. dan pesawat pencegat.“Pada tahun 2000, sistem A2/AD di mana China dapat mencegah pasukan militer AS beroperasi sesuka hati – hanyalah akronim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada bagan pengarahan. Hari ini, jangkauan operasional A2/AD China mencakup Rantai Pulau Pertama, termasuk Taiwan dan Kepulauan Ryukyu Jepang,” tulis cendekiawan tersebut.Allison menekankan bahwa “alasan untuk menghadapi kenyataan buruk bukanlah untuk menasihati kekalahan,” dan berpendapat bahwa ada “banyak hal” yang dapat dilakukan Taiwan untuk meningkatkan keamanannya, seperti mengelilingi pulau itu dengan ranjau pintar.AS juga dapat menggunakan “sistem asimetris” untuk “menaikkan biaya dan risiko” serangan China terhadap Taiwan.Namun, hal terbaik yang dapat dilakukan Washington, menurut pakar tersebut, adalah berusaha untuk menciptakan solusi diplomatik yang mirip dengan kebijakan ambiguitas strategis Richard Nixon dan Jimmy Carter tahun 1970-an vis-à-vis Taiwan.“Di dunia baru yang serius ini, tantangan internasional yang paling mendesak dan konsekuensial bagi Presiden Biden dan timnya adalah untuk membuat analogi abad kedua puluh satu yang akan memperpanjang perdamaian ini selama setengah abad lagi,” Allison menyimpulkan.Peringatan Allison datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington atas Taiwan.Awal pekan ini, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen secara terbuka mengakui kehadiran pasukan AS di wilayah Taiwan untuk tujuan pelatihan, membenarkan laporan media sebelumnya bahwa “sejumlah kecil” pasukan AS telah hadir di pulau itu selama lebih dari setahun – secara langsung. pelanggaran perjanjian AS-China yang ditandatangani ketika hubungan diplomatik antara kedua negara terjalin.Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada balai kota CNN bahwa AS memiliki "komitmen" untuk membela Taiwan, dan memperingatkan musuh AS untuk tidak "membuat kesalahan serius," sambil membual bahwa Amerika memiliki "militer paling kuat dalam sejarah. di dunia."Beijing mengecam Biden atas pernyataan itu, menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah “bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China,” dan memperingatkan bahwa China siap berperang untuk mencegah hilangnya pulau itu.Awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping berjanji bahwa reunifikasi Taiwan dengan China akan “pasti” terjadi, menekankan bahwa “untuk mencapai reunifikasi tanah air dengan cara damai” adalah “paling sejalan dengan kepentingan keseluruhan bangsa China, termasuk rekan-rekan kami di Taiwan.”Taiwan, yang secara resmi menyebut dirinya 'Republik China', memisahkan diri dari daratan pada tahun 1949 setelah kemenangan komunis dalam Perang Saudara China.Kedua 'China' menghabiskan beberapa dekade bertengkar tentang siapa di antara mereka yang benar-benar China.Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui RRC sebagai satu-satunya China yang sah pada tahun 1971, dan Amerika Serikat setuju untuk mengakui Republik Rakyat seperti itu pada tahun 1979.Pada 1980-an dan 1990-an, partai lama berkuasa di Taiwan – nasionalis Kuomintang, kekuatan politik yang sama yang memerangi komunis dalam perang saudara, bekerja untuk meningkatkan hubungan dengan RRC, membangun hubungan ekonomi dan memperkuat hubungan diplomatik informal.Kuomintang telah menyatakan kesepakatan dengan gagasan reunifikasi damai akhirnya dengan daratan di bawah prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem'.Namun, sejak berkuasa pada tahun 2016, Partai Progresif Demokratik Tsai telah menyatakan permusuhan terhadap gagasan reunifikasi, dan melobi AS secara intens untuk mencoba menopang hubungan diplomatik dan militer.[IT/r]